Babacan Kılıçdaroğlu’ndan istedi! Kız istemede bile ittifak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kız isteme törenine katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, söz kesme töreninde bir araya geldi. İki lider, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez’in söz kesme törenine katıldı
CHP liderine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi liderine, eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.
Babacan’ın kız isteme sözlerinin ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kızımızı evladımıza veriyoruz. Yeter ki onlar mutlu olsunlar” yanıtını verdi.