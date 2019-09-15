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Babaannesini bıçakladı, polise gitti!

Giresun'da 18 yaşındaki A.A., babaannesini bıçakla öldürdükten sonra polise teslim oldu.

15 Eylül 2019 Pazar 13:02
Babaannesini bıçakladı, polise gitti!

Giresun'da babaannesini öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan genç, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Emniyet Müdürlüğü Çınarlar Polis Merkezine gelen A.A. (18), babaannesini bıçaklayarak öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.

Cesedi bulundu

Gözaltına alınan A.A'nın ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, Gemilerçeği Mahallesi'ndeki evde Fatma Çekiç'in (59) cesedini buldu.

Çekiç'in cesedi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 13:02
  1. Giresun Emniyet Müdürlüğü Çınarlar Polis Merkezi
  2. teslim oldu
  3. Gemilerçeği Mahallesi
  4. Fatma Çekiç
  5. Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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