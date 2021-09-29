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Gündem Babaannesinden zorla 100 TL aldı! Mahkemeden toruna soğuk duş
Gündem

Babaannesinden zorla 100 TL aldı! Mahkemeden toruna soğuk duş

Kayseri'de uyuşturucu almak için babaannesinden zorla 100 TL aldığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan yargılanan sanık M.K, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 17:08:00 -
Babaannesinden zorla 100 TL aldı! Mahkemeden toruna soğuk duş

Kayseri'de 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık M.K, mağdur müşteki babaannesi Z.K. ile sanık avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın 'yağma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.K. savunmasında, babaannesinden zorla 100 lira almadığını, darp ve tehditte bulunmadığını, tuvalet penceresini de kendisine para vermediği için değil, arkadaşıyla kavga ettiği için kırdığını öne sürdü.

Torun özür diledi, babanne şikayetten vazgeçti

Babaannesinin 'akıllansın' diye kendisinden şikayetçi olduğunu ifade eden M.K, pişman olduğunu belirterek, babaannesinden özür diledi.

Mağdur Z.K. ise kendisinden zorla para aldığını iddia ettiği torununun uyuşturucu kullandığını, bundan kurtulması ve tedavi olması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlattı.
Duruşmada şikayetinden vazgeçen babaanne, arkadaş çevresine uyan torununun tedavi edilmesini ve ceza almamasını talep etti.

Tanık olarak dinlenen sanığın kardeşi, ağabeyinin daha önce de babaannesinden zorla para alarak uyuşturucu aldığını, alamayınca ve kriz geldiğinde kapı ve pencereyi kırdığını belirtti.
Mahkeme heyeti, sanık M.K'ye, yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

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