Babaanne sütlacı: Bilmeniz gereken teknik, ev yapımı fırında sütlaç tatlısı tarifi! Yerken bitsin istemeyeceksiniz

Babaanne Sütlacı Tarifi İçin Malzemeler

2 litre süt

1 çay bardağı pirinç (125 ml bardak)

1. 5 su bardağı şeker (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Kaynayan süte bir çay bardağı yıkanmış pirinci ve iki su bardağı kaynar su ekliyoruz.

Arada karıştırarak pirinçlerin tamamen pişmesini sağlıyoruz.

Pirinçleri ayrı haşlamadan yapmamızın nedeni babaannemin daha lezzetli olduğunu savunması ki çok haklı☺️

Pişip tamamen şişen pirinçlere şekeri de ekleyip bir taşım kaynatıp kaselere paylaştırıyoruz.

Bir iki saat bekledikten sonra buzdolabına kaldırıp istediğimiz zaman afiyet yiyoruz.

Arzuya göre tarçınla servis ediyoruz.

Afiyet olsun.