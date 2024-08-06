Baba yadigarı Tofaş'ı bakın ne hale getirdi!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Özer Öztürk, 2010 yılında babası için 1998 model Tofaş marka Şahin otomobili satın aldı. Otomobili satın aldıktan 4 yıl sonra babasını kaybeden Öztürk, aracı yıllar boyunca kullanmadı.Zamanla bazı parçaları eskiyen otomobili 2 yıl önce tekrar eski haline getirmek için restorasyon çalışmalarına başlayan Öztürk, yarım milyon harcayarak otomobili fabrikasyon haline getirdi.

Türkiye'nin değişik illerinden bulduğu orijinal parçalarla otomobilin restorasyon sürecini tamamlayan Öztürk, kapalı garajda muhafaza ettiği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

Sosyal medyadan teklif yağıyor

Yoğun ilginin gösterildiği sosyal medya hesabından olumlu tepkilerin geldiğini belirten Özer Öztürk, aracı çok sayıda kişinin satın almak istediğini dile getirdi.



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“Yaklaşık yüzde 96 civarında aracı fabrikasyon ayarlarına kadar getirdik”

Eski üretim orijinal parçaları bulmanın hatır işine dayandığını kaydeden Öztürk, “Ustalarımız sağ olsunlar. Hatır, rica bizi kırmadılar. Ellerinden geleni yaptılar. Bu zaman zarfında bize yardımcı oldular. Tabii onlar için de benim içinde zor bir süreçti. Yaklaşık yüzde 96 civarında aracı fabrikasyon ayarlarına kadar getirdik. Parça bulmak kolay fakat eski üretim orijinal parçaları bulmak maalesef zor ve hatır işine dayanıyor. Ustalarımız, sevdiğimiz insanlar bir şekilde aracı oldular. Bu şekilde tedarik ettik. Ve aracı bu hale getirdik. Aracın sosyal medya hesabı var ve arkadaşlar çok dikkatliler. Yani en ufak ayrıntısına kadar inceliyorlar. Bazen eleştiriler de geliyor. Hani Tofaş dediğimiz zaman insanların aklında ikiye bölünme gibi bazı şeyler canlanıyor ve bunu da yorumlarda bazen belirtiyorlar. Ama dediğim gibi aracın hatırası olduğu için de baba yadigarı olduğu için benim için çok sorun teşkil etmiyor açıkçası bu tarz yorumlar. Ama tabii onları da dikkate alıyorum” şeklinde konuştu.