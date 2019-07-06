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Baba ve iki kızı trafik kazasında öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü ile üç kızından ikisi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücünün eşi ve diğer kızı ile yeğeni hastaneye kaldırıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
Baba ve iki kızı trafik kazasında öldü

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 

Zekeriya Güler (38) idaresindeki otomobil, Sivrihisar-Eskişehir kara yolunun38. kilometresinde, İsmet Dinler'in kullandığı tırla çarpıştı. 

Kazada, otomobil sürücüsü Zekeriya Güler ile araçta bulunan çocukları Elif (12) ve Enise Güler (9) olay yerinde hayatını kaybetti. 

Sürücünün eşi Fatma (38) ve diğer kızı Cemre Güler (4) ile yeğeni Hamza Güler (18) ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:48
  1. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi
  2. trafik kazası
  3. Sivrihisar-Eskişehir kara yolu
  4. ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi

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