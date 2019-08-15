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Baba ve 2 çocuğu operasyon ile obeziteden kurtuldu

Samsun’da yaşayan bir kişi ve iki çocuğu geçirdikleri operasyonla obeziteden kurtuldu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
Baba ve 2 çocuğu operasyon ile obeziteden kurtuldu

Samsun’da yaşayan bir kişi ve iki çocuğu geçirdikleri operasyonla obeziteden kurtuldu.


Samsun’da yaşayan 61 yaşındaki İbrahim Besim Köprülü ve iki çocuğu ile birlikte aradıkları şifayı Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Polikliniği Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş’ta buldu. Gençlik yıllarından itibaren fazla kilolara sahip olan İbrahim Besim Köprülü ve iki çocuğu geçirdikleri operasyon ile obeziteden kurtuldu.



“Tüm yöntemlerim sonuçsuz kaldı”


Spor ve diyet gibi farklı tedavi yöntemleri denediğini ancak tüm bunların sonuçsuz kaldığını belirten İbrahim Besim Köprülü, “Tüm çabalarına rağmen 20 kilo kadar bir düşüş yaşansa da, kısa süre içerisinde aynı kiloları geri aldım. Hatta 10 kilo daha eklendi. Çözümün cerrahi müdahalede olabileceği düşüncesiyle Opr. Dr. Volkan Kınaş ile iletişime geçtim” dedi.



“3 günde ayağa kalktım”


Yapılan tetkiklerin ardından cerrahi müdahalede bir sakınca olmadığının anlaşılması üzerine, geçirmiş olduğu başarılı operasyon ardından üç günde ayağa kalkıp dördüncü gün taburcu olduğunu kaydeden Köprülü, “Benim ve çocuklarımın sağlığına kavuşmasını sağlayan baştaOpr. Dr. Volkan Kınaş olmak üzere tüm Büyük Anadolu Hastaneleri çalışanlarına teşekkür ederim. Göstermiş oldukları ilgi ve alaka beklenmeyenin ötesinde olup, hasta memnuniyeti adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini gözlemledim. Obezite ile mücadele eden kişiler cerrahi müdahaleden korkmamalılar” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 15:13
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