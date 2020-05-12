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Yerel

Baba-oğul, bahçede kurdukları çadırda ölü bulundu

Osmaniye’de yaşadıkları kent merkezinden köydeki evlerine giden baba-oğulun, duvar ördükleri bahçede kurdukları çadırda cansız bedenleri bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:52:00 -
Baba-oğul, bahçede kurdukları çadırda ölü bulundu

Osmaniye kent merkezinde yaşayan Ahmet Demir (58) ile oğlu Mehmet Demir (37), köydeki bahçelerine kurdukları çadırda ölü bulundu.

Yakınları haber alamadı

Kent merkezinde yaşayan Ahmet Demir ile oğlu Mehmet Demir, merkeze bağlı Yarpuz köyündeki bahçelerinde duvar örerken kurdukları çadırda kalmaya başladı. Baba oğuldan haber alamayan yakınları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bahçeye giden jandarma ekipleri, baba ve oğlunun çadırda cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede, herhangi bir yara ve darp izine rastlanmayan baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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