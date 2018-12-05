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Baba Bush son yolculuğuna çıktı!

ABD'nin 41. Başkanı George H.W. Bush, kendisi için düzenlenecek devlet töreninin ardından Texas’ta defnedilecek.

05 Aralık 2018 Çarşamba 20:44
Baba Bush son yolculuğuna çıktı!

Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden 41’inci Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı George H.W. Bush için bugün Washington’dakiUlusal Katedral ’de devlet töreni düzenlenecek.

Bush’un bayrağa sarılı tabutu, ABD Kongre Binası’ndan alınarak Washington Ulusal Katedrali’ne getirilecek. Katedral'de düzenlenecek devlet töreninin ardından Teksas’a gönderilecek.

George H.W. Bush için düzenlenecek devlet törenine katılacakların tam listesinin henüz açıklanmamasıyla beraber ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile eski başkanlar Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush ve Jimmy Carter’ın katılması bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Prensi Charles, Ürdün Kralı II. Abdullah ile eşi Kraliçe Rania, Polonya Cumhurbaşkanı Andraj Duda, Avustralya'nın 26. Genel Valisi. Peter Cosgrove ve eski İngiltere Başbakanı John Major da törene katılacak isimler arasında yer alıyor.

Oğul Bush, babası için konuşma yapacak

ABD’nin 43. Başkanı ve George H.W. Bush’un oğlu George W. Bush, babası için bir konuşma yapacak. Kanada Başbakanı Brian Mulroney, Wyoming eyaletinin eski senatörü Alan Simpson ve Bush’un biyografisini kaleme alan Jon Meacham da konuşmacılar arasında yer alması bekleniyor.

Törenin ardından Bush, Houston kentine götürülecek. Yarın Texas eyaletinin Houston kentinde bulunan George Bush Başkanlık Kütüphanesi ve Müzesi’nde eşi Barbara Bush ile kızı Robin Bush’un yanına defnedilecek.

41. Başkanı George H.W. Bush onuruna bugün için ulusal yas ilan edilmişti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 20:44
  1. George H.W. Bush’un
  2. baba bush

YORUM YAZ

  • Beşir Beşir 21 dk önce
    Güle gülecehennem kütüğü. Ateşin bol olsun
  • HaloHalo23 dk önce
    Baba pust için yaşasın cehennem
  • Talat CanTalat Can40 dk önce
    İlâ cehenneme zümerâ!
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