Baba, anne ve dededen mirasınız kalmış olabilir! e-Devlet gizli miras var mı söylüyor! Kimsenin haberi yok

Gizli miras kavramı, birçok kişi için sürpriz bir zenginlik kaynağı olabilir. E-devlet platformu, Tapu Genel Müdürlüğü iş birliğiyle vatandaşlara atalarından kalan taşınmaz mirasları sorgulama imkanı sunuyor. Bu sayede, belki de haberiniz olmadan size kalmış mirasları keşfetme şansınız var. İşte e-devlet ile gizli miras sorgulama süreci hakkında bilmeniz gerekenler!

WebTapu ile Miras Sorgulama Nasıl Yapılır?

WebTapu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir sistemdir. Bu platform, mülk sahipliği bilgilerini dijital ortamda sorgulamanıza olanak tanır. Özellikle "Mirasçısı Olduğum Taşınmazlar" özelliği sayesinde, atalarınızdan size kalan taşınmazların kayıtlarına ulaşabilirsiniz.

E-devlet Üzerinden Miras Sorgulama

Nüfus Kayıt Örneği Sorgulama: E-devlet üzerinden, atalarınızın sizi mirasçı olarak belirleyip belirlemediğini öğrenmek için ilk adım nüfus kayıt örneğini sorgulamaktır.

WebTapu Girişi: Nüfus kayıt örneği sorgulaması sonrasında, WebTapu sisteminde "Mirasçısı Olduğum Taşınmazlar" sekmesine girerek, üst soyunuza ait T.C. kimlik numarasını giriniz.

Miras Bilgilerini Keşfedin: Bu bilgileri girdikten sonra, atalarınızdan size kalmış olan taşınmazlara dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Miras alma sürecinde yaş sınırı bulunmamakla birlikte, özellikle 50 yaş üstü bireylerin, çocukları veya torunlarından miras alma ihtimali daha yüksektir. Ancak her yaş grubundan vatandaş, e-devlet üzerinden yapılacak birkaç basit sorgulama ile miras durumlarını kontrol edebilir. E-devlet ve WebTapu sistemi sayesinde miras sorgulamak, şu avantajları sağlar: Fiziksel olarak tapu dairelerine gitme gereksinimi ortadan kalkar. Ailenizden size kalan ve bilmediğiniz taşınmazları keşfetme imkanı sunar. Mirasla ilgili hukuki işlemleri başlatmadan önce detaylı bilgi sahibi olmanızı sağlar.