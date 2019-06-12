0553 313 94 23

B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
B12 eksikliği sinir sistemini etkiliyor

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 eksikliğinin sinir sistemini etkilediğini belirtti.


INCA Klinik Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Zamanında önlem alınmadığı takdirde nörolojik ve zihinsel problemlere neden olabilen B12 vitamin eksikliğine karşı önlem almak önem taşıyor. Gebelik ve emzirme döneminde B12 ihtiyacı artmaktadır. B12 eksikliği kendisini zaman içinde gösterir eksikliği hemen görülmezbu nedenle rutin kontrollerde baktırmanızı ve önemsemenizi öneririm” dedi.


B12 eksikliğinde kan homosistein düzeylerinde yükselme olduğuna dikkat çeken Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Homosisteinin yüksek olması ise kalp hastalıkları içinönemli risk faktörüdür. Kalp damar hastaları için önemi daha da artıyor” diye konuştu.



B12’nin vücuttaki işlevleri


Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, B12 vitamininin sinir tahribatını önlediğini, hücre oluşumunu sağlayarak, sinir uçlarının normal gelişimini kolaylaştırdığını, hafızanın güçlenmesine ve öğrenmeye yardım eder ayrıca enerji metabolizmasında ve sinir sisteminde önemli fonksiyonları olduğunu anlatarak, “Eksikliğinde kol ve bacaklarda uyuşma, duyu azalması, ruhsal bunalım ve kasılmalar görülmektedir. Besinleri pişirme süresinin uzaması ve derecesinin yükselmesi, B12 vitamininin kaybını artırır. Özellikle sadece bitkisel kaynaklı besin tüketenlerde, besinlerin saklanması ve pişirilmesindeki aksaklıklarda vitamin kaybı çok olmaktadır o nedenle vejeteryanlar dikkat B12’nizin eksik olması muhtemel Bu vitamin sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunmaktadır.. B12 Vitamininin En Çok bulunduğu besinler Et ,süt, peynir, yumurta ve balıktır. B12 vitamini bitkisel besinlerde bulunmaz” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell’den hayvancılıkta "akıllı küpe"çözümü
    1. Turkcell’den hayvancılıkta "akıllı..
    2. Akaryakıtın geleneksel lideri Petrol..
    3. Özlem Köle’ye milli davet
    4. İçişleri Bakanı Soylu:..
    5. Kızılay’dan Vali Çiftçi’ye gümüş..
    6. Okul bahçesinde bilim sergisi açtılar
    7. Polis Akademisi sorularının..
    8. Voleybol Yıldız Kızlar Kategorisi’nde..
    9. Karasu Çayı Mardin’de turizminin yeni..
    10. ANSİAD, Girişimciliğin ortak dili..
    11. LPG üretimi 2018'de yüzde 9,7 azaldı
    12. Kırsal Mahallede yaşayan çocukla çocuk..
    13. Balıkesirspor Baltok’ta görev dağılımı..
    14. Binali Yıldırım'dan ortak yayın..
    15. "Abe ara buluculuk konusunda ümitli..
    16. İklim değişikliği 10 yılda dünya..
    17. Çukurova Belediye Meclisi’nde birlik..
    18. Ruhani'den flaş açıklama: Etki gücünü..
    19. Doğal gaz ithalatı 2018'de yüzde 8,8..
    20. Dermal dolgular ile gençleşin
    21. Başkan Sever, mezuniyet törenine..
    22. Mehmet Ayvalıtaş'ın ölümüne ilişkin..
    23. Bilecik Belediyesi’nden ‘Önce Yaya’..
    24. İstenmeyen yağlara soğuk çözüm
    25. Süper Lig devinden flaş karar! Kulüp..
    26. Tozman köyü felaketin eşiğinden döndü
    27. İsrail'in Batı Şeria ve Doğu..
    28. Borsada endekslerin değişimi
    29. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    30. Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!