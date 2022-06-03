B vitamininden ve proteinden zengin makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Diyetteyken hepimiz kendimize un, şeker ve tuzdan oluşan üç beyazı yasaklarız. Ama arkasında yatan sebepleri bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle koyarız bu yasakları. Aslında kilo aldıran besin yoktur. Asıl önemli olan onları pişirme ve tüketme yöntemimiz. Diyete girdiğimizde ilk kendimize yasakladığımız ve onlara haksızlık ettiğimiz yemeklerin başında makarna geliyor. Peki, makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Makarna sanılanın aksine B vitamininden ve proteinden zengindir bu sebeple porsiyon kontrolü yapılarak diyet listelerine eklenmesinde hiçbir sakınca yoktur. Fakat demin de dediğimiz gibi pişirilmesi ve yanında tükettiğimiz besinler çok önemli. Detoks ve Yaşam Danışmanı Meltem Şarkışlalı konu hakkında bilgiler verdi.

KİLO ALDIRMAYAN MAKARNA İÇİN...

Makarnayı pişirirken içine yağ koyarsanız, kremalı soslarla tüketirseniz maalesef kilo almak kaçınılmaz hale geliyor. Fakat yanında bir sebze yemeği ya da salata ya da direkt sebzeli makarna olarak tüketirseniz, bir de yanına et, tavuk, balık gibi protein kaynağı eklerseniz düşünülenin aksine gayet dengeli bir öğün yapmış olursunuz.

Her besinde olduğu gibi makarnanın da porsiyonlanması çok önemli dedik. 1 ince dilim ekmek 3 yemek kaşığı makarnaya denk düşer. Haftada 1-2 gün, tercihen öğle yemeğinde 1 dilim ekmek yerine hakkınızı makarnadan kullanabilirsiniz. PİLAV YİYEREK NASIL KİLO VERİLİ?

Bazı öğünlerde sebze yemeklerinin yanına küçük porsiyonlarda pilav yemek moralinizi bozmasın. Bu noktada yine kontrol sizde… 4 yemek kaşığı pilavı yediğiniz sebze yemeğinin yanına ekleyebilirsiniz. Bu size kilo aldırmaz. Dikkat etmeniz gereken unsur ise o öğünde ekmek yememek olsun.

TATLI DİYETİ BOZAR MI?

Aslında tatlıyı hayatımızdan tamamen çıkartmamıza gerek yok. Makarnada yaptığımız gibi zamanını ve porsiyonunu kontrol etmemiz diyet sürecinde motivasyonumuzu kaybetmememizi sağlayacaktır.

Tatlıyı tüketeceğimiz en güvenli zaman kahvaltı veya öğle yemeğinden sonraki ara öğünlerdedir. Metabolizmamız akşam saatlerinde yavaşladığı için saat 18:00’den sonra tatlı tüketimi sakıncalıdır. Haftada 2-3 kere kendinizi ödüllendirin, sade kahvenizin ya da bitki çayınızın yanına 1-2 kare bitter çikolata tüketmekten korkmayın.

SÜTLÜ TATLILAR İLK TERCİH OLMALI

Tatlı seçeneklerinde sütlü tatlılar, besleyiciliği ve telafisinin kolay olmasıyla her zaman ilk tercihiniz olmalı. Örnek olarak 1 küçük kase sütlacın karşılığı 1 dilim ekmektir. Sütlaç tükettiğiniz zaman bir sonraki öğününüzden 1 dilim ekmeğinizi eksiltirseniz hem tatlı ihtiyacını karşılamış olacak hem de sütlacın telafisini yapmış olacaksınız.

Yani diye yaparken kendinizi bazı besinlerden sınırlamanıza gerek duymadan da kilo verebilirsiniz! Psikolojik olarak yediklerinizden suçluluk duymak yerine, kendinize ödül tanıyın ve beslenmenize makarna, pilav ve tatlı çeşitlerini eklemekten korkmayın.

Soslu makarna tarifi kolay

3 yemek kaşığı tereyağını tavaya ekleyin ve eritin. Ardından yarım su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri, 200 gram çiğ krema, yarım su bardağı makarna suyu, 1 çay kaşığı tuz ve karabiber ekleyin. Malzemeleri güzelce harmanlayın. Sosunuz hazır demektir.