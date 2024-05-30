Azra Kohen kovuldu

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ABD’de yaşayan, yahudi bahisçi Sadok Kohen ile evlendikten sonra onun soyadını alan, dün yaptığı paylaşımla siyonist olduğunu ortaya koyan yazar Azra Kohen, Everest Yayınları’ndan kovuldu.

Kohen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin çocuklarını bilerek öldürdüklerini, sosyal medyada algı yapabilmek için çocukları bombalanan alanlara götürdüklerini ileri sürmüştü. Aynı zamanda Kohen, çocuklarını koruyamayan milletlerin lanetlendiğini, Filistinlilerin de çocuklarını koruyamadıkları için “yok edilmeleri istediğini” ifade etmişti. Bununla da yetinmeyen Kohen, kendi elleriyle Filistinlileri öldürmek istediğini vurgulamıştı.

Müslüman Türkler üzerinden cebini dolduran, Fi, Çi, Pi isimli kitaplarla milyonlar kazanan Kohen’in siyonizmi savunan açıklamaları büyük infiale neden oldu.

Everest Yayınları’na dünden bu yana çok sayıda mesaj geldi. Sosyal medyada vatandaşlar, Azra Kohen’in kitaplarının yayınlanmaması için on binlerce çağrı yaptı.

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“Yayın grubumuz bünyesinde yer alamazlar”

Everest Yayınları, Azra Kohen’in kitaplarının yayımına son verdi. Sosyal medyadan duyuru yapan Everest Yayınları, “Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum bir insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz.” açıklamasında bulundu.