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Aziziye Tabyası nerede? Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?

Aziziye Tabyası son günlerde fazlasıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi Aziziye Tabyası'nın nerede olduğunu aratmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz "Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?” sorusunun cevabı…

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:49
Aziziye Tabyası nerede? Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?

Aziziye Tabyası son günlerde fazlasıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok kişi Aziziye Tabyası'nın nerede olduğunu aratmaya başladı. İşte, merak ettiğiniz "Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?” sorusunun cevabı…

Aziziye Tabyası son günlerde tüm gözleri üzerine çekti. Aziziye Tabyası’nın nerede olduğunu bilmeyenler ve önemi konusunda fikir sahibi olmayanlar sık sık “Aziziye Tabyası nerede”, “Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?” sorularının yanıtını bulabilmek için internette araştırma yapıyor. Peki, Aziziye Tabyası nerede?

Aziziye Tabyası nerede? Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?

1. Aziziye tabyası

Erzurum-Kars karayolunun geçtiği Hamamderesini kontrol altında tutmak için 1867-1872 yıllan arasında Sultan Abdülaziz tarafından Karskapı’nın kuzeyinde bulunan Topdağı’nın güney ucunda, 2068 metre yükseklikte konumlandırılan 1 Numaralı Aziziye Tabyası'nın günümüze ancak çok az bir kısmı sağlam olarak ulaşabilmiştir. Güneyden kuzeye yan yana üç tane olan Aziziye Tabyaları “C” şeklinde bir planla konumlandırılmışlardır.

1877 – 1878 Osmanlı – Rus Savaşı’nda (93 Harbi) kahramanca çarpışmalara sahne olmuştur. Deveboynu’nda düşmana yenilen Osmanlı Kuvvetleri geri çekilmeye başlayınca Rus Ordusu, Erzurum’u kuşatma hazırlıklarına başladı. Şehrin çarpışmasız teslim edilmesi önerisi kabul edilmeyen Ruslar, Topdağı tarafından Aziziye Tabyaları’na doğru yoğun topçu atışıyla saldırıya geçti. Saldırı neticesinde 2 ve 3 numaralı Aziziye tabyaları Rusların eline geçti.1 Nolu Aziziye Tabyası Komutanı Yarbay Bahri Bey’in üstün cesareti ve askeri bilgisi sayesinde Ruslara teslim olmaz. Rusların tabyaları işgal ettiğini öğrenen,Nene Hatun’un da arasında bulunduğu Erzurum Halkı Osmanlı askerlerinin yardımına koştu ve Göğüs göğüse kanlı çarpışmalardan sonra Rus Ordusu bozularak tabyalardan geri çekilmek zorunda kaldı.

2. Aziziye tabyası

1 Numaralı Aziziye Tabyası'nın 200 m kadar kuzeyinde bulunmaktadır. Tabya, bugün yarımay şeklindeki bir toprak yığınıyla bu hilalin iki ucunda bulunan taş duvarlardan meydana gelmektedir. 2 Nolu Aziziye Tabyası, Aziziye 1 ve Aziziye 3 Tabyası ile birlikte 8 Kasım 1877 gecesinde yapılan Rus baskınında saldırıya uğramıştır. 2 nolu Aziziye tabyası Ruslar tarafından işgal edilen ilk tabya olduğu gibi kurtarılan ilk tabyada burası olmuştur.

3. Aziziye tabyası

2 Nolu Aziziye Tabyasının 200 metre kuzeyinde Mecidiye tabyasının 300 metre güneyinde konumlandırılan tabya yakın zamana kadar Askeri birlikler tarafından kullanıldığı için tahrip olmadan günümüze kadar ulaşmıştır. Tabya 8 Kasım 1877 tarihindeki Rus Baskınında kısa bir süreliğine düşman eline geçmiş, Erzurum halkının ve Mecidiye Tabyası’ndaki Osmanlı birliklerinin müdahalesi neticesinde kısa süre içerisinde kurtarılmıştır.

Aziziye Tabyası'na nasıl gidilir?

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:49
  1. Ordu
  2. Kars
  3. Erzurum
  4. Aziziye Tabyası nerede?
  5. Aziziye Tabyası ne zaman yapıldı?
  6. Aziziye tabyası
  7. Aziziye Tabyası nasıl gidilir?

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