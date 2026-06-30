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Gündem Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor
Gündem

Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor

Yeniakit Publisher
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Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür hizmeti vermek için evine giden kadın kuaförü çalışanı Derya Gündoğdu'nun hayatını kaybetmesi üzerine eve polis ekipleri çağrıldı. Genç kadının merdivenlerden düştüğü iddia edilirken ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak.

Özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti. İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Gündoğdu'nun adrese hizmet vermek amacıyla geldiği, olay öncesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde ise merdivenlerden çıktığı sırada yere düştüğü belirlendi. Yakınları da Gündoğdu'nun yakın tarihte sağlık kuruluşlarına çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle müracaatının bulunduğunu iddia etti.

Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

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Yorumlar

Ayşe

Çok üzücü bir haberle karşı karşıyayız. Aziz Yıldırım'ın evinde yaşanan bu trajik olay bizi derinden sarsmış. Genç kadın Derya Gündoğdu, belki de bilinmeyen bir sağlık sorunuyla karşılaşarak hayatını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin ve ailesine sabır versin. Bu tür olaylarda insanın aklına ilk gelen sorular genellikle gündeme gelir: Neden böyle bir şey oldu? Gerçeği ortaya çıkarmak için yapılan incelemeleri takip ediyoruz. Umarız adalet sağlanır ve bu trajik olayın arkasında yatan gerçekler açıkça ortaya çıkar.
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