Aziz Yıldırım'ın evinde feci ölüm: Eve çağrılan kadın hayatını kaybetti! Polis incelemesi sürüyor

Özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın kızına manikür ve pedikür yapmak üzere Yıldırım ailesinin evine gitti. İddiaya göre Gündoğdu, evde bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden fenalaştı. Fenalaşmasının ardından yere düştüğü ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KAMERALAR İNCELENDİ

Sabah'ta yer alan habere göre Gündoğdu'nun adrese hizmet vermek amacıyla geldiği, olay öncesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı, çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesinde ise merdivenlerden çıktığı sırada yere düştüğü belirlendi. Yakınları da Gündoğdu'nun yakın tarihte sağlık kuruluşlarına çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle müracaatının bulunduğunu iddia etti.

Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.