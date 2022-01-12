  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aziz Yıldırım'dan flaş çıkış "Tek çare kongre!"
Spor

Aziz Yıldırım'dan flaş çıkış "Tek çare kongre!"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpteki gidişat için 'Tek çare kongre' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-12 11:30:00 -
Aziz Yıldırım'dan flaş çıkış "Tek çare kongre!"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Faik Çetiner, Fanatik gazetesindeki köşesinde eski başkanın sözünü yayınladı.

İşte Faik Çetiner'in satırları;

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sınırsız zannettiği kredisini 3.5 yıl içinde sıfırladı. Yaptıklarını, icraatlarını düşündükçe başkanın neyi hedeflediğini anlamak mümkün değil. Ligin ikinci yarısı başlamış; Fenerbahçe takımı, futbol kariyeri bilinmeyen, tecrübesi olmayan, futbolcuların elinde oyuncakmış gibi duran bir alt yapı hocasına teslim edilmiş. Yarış 3 kulvarda devam ediyor, Fenerbahçe Başkanı, 'Teknik direktörü 1-2 haftaya buluruz' diyor. Bu tutum, bu davranış biçimi Fenerbahçeliler'i çileden çıkartıyor. Fenerbahçe ne Löw'le düzelir, ne Mourinho ile ne de Wenger ile."

"Şu anda tek çare kongre!"

"Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı, ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe'nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı. Şimdikiler gibi Fenetbahçe'yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil. Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, 'Şu anda tek çare kongre' sözleriyle görüşünü dile getirdi."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay