Aziz Yıldırım'dan flaş çıkış "Tek çare kongre!"

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Faik Çetiner, Fanatik gazetesindeki köşesinde eski başkanın sözünü yayınladı.

İşte Faik Çetiner'in satırları;

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sınırsız zannettiği kredisini 3.5 yıl içinde sıfırladı. Yaptıklarını, icraatlarını düşündükçe başkanın neyi hedeflediğini anlamak mümkün değil. Ligin ikinci yarısı başlamış; Fenerbahçe takımı, futbol kariyeri bilinmeyen, tecrübesi olmayan, futbolcuların elinde oyuncakmış gibi duran bir alt yapı hocasına teslim edilmiş. Yarış 3 kulvarda devam ediyor, Fenerbahçe Başkanı, 'Teknik direktörü 1-2 haftaya buluruz' diyor. Bu tutum, bu davranış biçimi Fenerbahçeliler'i çileden çıkartıyor. Fenerbahçe ne Löw'le düzelir, ne Mourinho ile ne de Wenger ile."

"Şu anda tek çare kongre!"

"Fenerbahçe acil kongreye gitmeli. Başkan ya bırakmalı, ya da güvenoyu istemeli. Yeni liste yaparken de Fenerbahçe'nin ciğerlerini bilen yöneticileri yanına almalı. Şimdikiler gibi Fenetbahçe'yi hiç tanımayan etiket meraklılarını değil. Efsane başkan Aziz Yıldırım'ın düşüncesi de aynı. Geçen gün yaptığımız ayak üstü sohbette, 'Şu anda tek çare kongre' sözleriyle görüşünü dile getirdi."