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Spor Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Şimdi ne olacak!
Spor

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Şimdi ne olacak!

Yeniakit Publisher
2024-07-21 15:37:00 - 2024-07-21 15:43:41
Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle! Şimdi ne olacak!

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırımın aldığı karar gündeme bomba gibi düştü. Yıldırım, Olağan Yüksek Divan Kuruluna katılma kararı aldı.

Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın sürpriz kararı gündeme bomba gibi düştü.
Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın sürpriz kararı ortaya çıktı.

Yıldırım'ın 27 Temmuz'da yapılacak Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılma kararı aldığı belirtildi.

Aziz Yıldırım, sadece başkan adayı olduğu genel kuruldan önceki Yüksek Divan Kurulu'la Şekip Mosturoğlu'na desteğini göstermek için katılmıştı. Ondan öncekilerde ise başkan Ali Koç'un çağrılarına rağmen yer almamıştı.

Kongrede ise başkan adayı olan Aziz Yıldırım, seçimi Ali Koç'a karşı yine kaybetmişti.

Ancak ikili kongre öncesi televizyon yayınına çıkarak aralarındaki buzları eritmişti.
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Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'un özellikle TFF Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı beğendiği, yeni sezon öncesi kulübe desteğini göstermek için artık toplantılara katılmayı kararlaştırdığı bildirildi.

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