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Spor Aziz Yıldırım sinirden çıldırdı! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları...
Spor

Aziz Yıldırım sinirden çıldırdı! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları...

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmasının ardından adeta küplere bindi. Karşılaşmayı dostlarıyla beraber takip eden Yıldırım'ın yenilgi sonrası, "Bu takımdaki Galatasaraylılar gitmedikçe, Fenerbahçe'nin sırtı yerden kalkmaz" dediği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 11:46:00 -
Aziz Yıldırım sinirden çıldırdı! Fenerbahçe'deki Galatasaraylı futbolcuları...

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fenerbahçe, ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu.

Mücadeleyi yakın çevresiyle televizyon başında takip eden sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım sürpriz bir çıkış yaparak, Fenerbahçe içinde Galatasaraylı futbolcular olduğunu belirtti.

"Fenerbahçe forması giyen tüm Galatasaraylılar gidecek"

Fotospor'un haberine göre Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Kayserispor'a yenildiği karşılaşma sonrasında dostlarına, "Fenerbahçe forması giyen tüm Galatasaraylılar gidecek" dedi.

Yıldırım'ın sarı-lacivertli takımdaki kötü gidişe daha fazla tahammül edemediği ve kendisi girmese bile bir sonraki seçimlerde kurmaylarından İlhan Ekşioğlu'nu başkan adaylığı için işaret edeceği öne sürüldü.

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