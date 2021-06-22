Aziz Yıldırım ne zaman konuşacak? Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman?
Aziz Yıldırım ne anlatacak? Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 25-26 Haziran'da gerçekleşecek. Başkanlık seçimi öncesinde Aziz Yıldırım basın açıklaması yapacağını duyurdu. Peki, Aziz Yıldırım ne zaman ne hakkında açıklama yapacak?
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, 3 yıl sonra basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Peki, Aziz Yıldırım ne açıklayacak?
Aziz Yıldırım ne zaman konuşacak? Aziz Yıldırım basın toplantısı ne zaman?
Fenerbahçe'de hafta sonu başkanlık seçimi gerçekleşecek. Eski başkanlardan Aziz Yıldırım, 24 Haziran Perşembe günü bir basın toplantısı yapacak. Yıldırım, bugüne ve yarına ilişkin açıklama yapacağını duyurdu. Yıldırım, "24 Haziran Perşembe günü saat 11.30’da Çırağan Sarayı’nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe’nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum" dedi.