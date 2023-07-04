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Gündem Aziz Yıldırım! FETÖ bitmedi, bunlarla mücadele devam etmeli
Gündem

Aziz Yıldırım! FETÖ bitmedi, bunlarla mücadele devam etmeli

Yeniakit Publisher
2023-07-04 07:39:00 -
Aziz Yıldırım! FETÖ bitmedi, bunlarla mücadele devam etmeli

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım katıldığı etkinlikte 3 Temmuz 2011 davasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. FETÖ'nün bitmediğini vurgulayan Yıldırım, "Devleti ve herkesi uyarıyorum bunlarla mücadele bitmedi. Kripto olarak bazıları uykuda. Şu anda büyük tehlike var." dedi.

Fenerbahçe'nin, 2010-11 sezonunda Süper Lig ve 1. Lig'in bazı müsabakalarında şike yaptığı ve teşvik primi verildiği iddiasının üzerinden tam 13 yıl geçti.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım da, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneğinin Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlediği "3 Temmuz'un Dünü Bugünü Yarını" panelinde 3 Temmuz davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"FETÖ bitmedi"

Yıldırım özellikle Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) süreçteki etkisini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sanmayın ki FETÖ bitti. Yargıda başka kurumlarda başka tarikatların içindeler ve uykudalar. Devleti ve herkesi uyarıyorum bunlarla mücadele bitmedi. Bütün partilerin içinde FETÖ var. ByLock çıkıyor, ‘Bu bizden affettik’ deniliyor. Fakir bir adamın telefonunda varsa atın içeri gitsin. Bunun acısını ileride daha çok yaşayacağız. Ama Allah yukarıda ve büyük. 15 Temmuz'da başaramadılar. Yaşıyoruz ama o 3 Temmuz'dakinden daha güçlüler bunu iyi bilin. Onlarla mücadeleyi kesmemek lazım.”
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"Dernek evrim gösterdi, FETÖ örgütüne döndü"

Yıldırım şöyle konuştu:

"Sonunda geldik, gördük ki asker ihtilal yapmıyor. Sivil insanlar da ihtilal yapıyor. Kim bu, örgüt, FETÖ örgütü. Bu örgütü, komünizmle mücadele edeceğim diye devlet kurdu. Komünizmle mücadele altında dernek kurdular. Sonra ne oldu, o dernek evrim gösterdi, FETÖ örgütüne döndü. 40-50 sene önce kurulan bu yapı, ileride Türkiye Cumhuriyeti'ni başka yollardan ele geçirmek üzere icraate başladı."

"Bu halk 3 Temmuz'da 15 Temmuz'un antrenmanını yaptı"

FETÖ'nün askeriyeyi de ele geçirdiğini, Fenerbahçe'ye çarpınca bunun unutulacağını düşündüklerini ancak öyle olmadığını, sarı-lacivert duvara çarptıklarını ve Fenerbahçelilerin bu ateşi yaktığını belirten Yıldırım, "Her yerle Fenerbahçe mücadele etmeye başladı. Fenerbahçe'ye çattıkları için pişman oldular." diye konuştu.

Metris Cezaevi'ndeyken odasına kadar gelen bazı insanların kendisine 'Fenerbahçe başkanlığını bırakması durumunda yargılamadan kurtulacağı' yönünde telkinlerde bulunduğuna, bunların içinde yakınları ve arkadaşlarının dahi olduğuna işaret eden Yıldırım, şunları söyledi:

"Biz bıraksaydık sizin gücünüzü arkamıza alamazdık. Biz sizin gücünüzü arkamıza aldık. O güç hepimize mücadele gücü verdi. Sonra 7 Şubat oldu, MİT müsteşarını alacaklardı. Sayın Başbakan'ı suçlayacaklardı ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktı. İktidar hadiseyi anladı, Fenerbahçe gibi FETÖ ile mücadeleye başladı. Bu olunca bunlar için tek çıkış noktası 15 Temmuz'du. Çünkü tasfiye olacaklardı ve açığa çıkmıştı. Fakat 15 Temmuz da başarısız olunca Cumhurbaşkanı'nın yaptığı çağrıyla insanlar sokağa çıktı. 15 Ağustos'ta Ankara'da Kulüpler Birliği beni çağırdı kalkışmadan dolayı. Ben gitmem biliyorsunuz. 'Sen FETÖ'ye karşısın, gelmezsen ayıp olur' dediler, biz de gittik. Herkesin içinde ben şunu söyledim; herkesin Fenerbahçe Spor Kulübüne ve onun insanlarına teşekkür borcu var. Eğer Fenerbahçe olmasa bu halk sizin çağrınıza cevap vermezdi. Bu halk 3 Temmuz'da antrenman yaptı. Ve sizin çağrınızda bu halk sokağa çıktı ve bunu önledi."

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Yorumlar

Selman Şener

Adam doğru söylüyor. Her tarafta örgütleniyorlar. Dernek ve parlilere giriyorlar.

ADİL

AZİZ YILDIRIM DOĞRU SÖYLÜYOR AMA KİM DİNLİYOR O MÜNAFIKLAR SÜREKLİ ÜREME HALİNDELER BENCE DE ZERRE ACIMAMALI EN AZ BİR FETÖ BULAŞIKLIĞI OLANA DA ACIMAMALI İSTER FAKİR İSTER ZENGİN
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