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Spor Aziz Yıldırım ateş püskürdü
Spor

Aziz Yıldırım ateş püskürdü

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a teknik direktör Vitor Pereira konusunda uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 10:23:00 -
Aziz Yıldırım ateş püskürdü

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör Vitor Pereira hakkında yakın çevresine adeta ateş püskürdü. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştirerek Vitor Pereira'ya sabretmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin istikrarsız performansı taraftarların tepkisini çekerken, Başkan Ali Koç'un teknik direktör Vitor Pereira'yla devam etme ısrarı geçmiş değil. Son olarak Frankfurt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ortaya konan performans, 'Bu dengesiz futbolla nereye kadar girebiliriz' endişelerini oluşturdu. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ise konu hakkında yakın çevresine adeta ateş püskürdü.

Fenerbahçe ve Türk futbol tarihine adını yazdıran Başkan Aziz Yıldırım'ın, yakın çevresine dert yakarak, "Bu hocayla başarı geleceği yok. Bir gün memnun eder, 2 gün süründürür. Şampiyonluğu kazandıracak kaliteyi gösterebilmiş değil. Biz zaten bunu gördüğümüz için gönderdik. Hala neyin inadı için başa getirip bu kadar süre sabredebiliyorlar?" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

"Derbide kaza yaşarsak her şey biter"

Başkan Aziz Yıldırım 2 hafta sonra oynanacak Beşiktaş derbisine de dikkat çekerek, "Rakibimiz 2 kupa kazandırmış şampiyon hocası Sergen Yalçın'ı gönderirken, biz bu kadar puan farkı yemişken neyi bekliyoruz da göndermiyoruz? Derbiyi umarım kazanırız ama bir kaza yaşarsak her şey daha devre arası gelmeden biter. Koskoca Fenerbahçe'nin, aylarca hedefsiz kalması kabul edilemez" dediği aktarıldı.

aksam.com.tr

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