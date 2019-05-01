Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan yalanlama
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden vakıflara yardım” iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.01 Mayıs 2019 Çarşamba 10:48
Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden vakıflara yardım” iddiasına ilişkin, vakfın gelirlerinin tamamının mütevelli ve bağışçılar tarafından karşılandığı açıkladı. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’ndan yapılan açıklamada “Sosyal medyada kasıtlı olarak gündeme getirilen belediyelerle iş birliğimiz de aynı gayeye matuf hizmet birlikteliğidir. Bu birliktelikte vakfımıza yönelik doğrudan nakdi bir yardım söz konusu olmamış, bazı eğitim hizmet binalarına lojistik destek verilmiştir” denildi.
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