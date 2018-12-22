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Aziz Kocaoğlu’ndan CHP’ye ittifak eleştirisi! “Kim ittifak yapacaksa...”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP’nin İYİ Parti ile yapacağı ittifakı eleştirdi, büyük partilerin kendilerinin sandığa gitmesi gerektiğini söyledi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 17:04
Aziz Kocaoğlu’ndan CHP’ye ittifak eleştirisi! “Kim ittifak yapacaksa...”

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ağaçlandırma törenine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada yaptığı konuşmada CHP’nin İYİ Parti ile yaptığı ittifakı eleştirdi.

Yaklaşan yerel seçimler öncesi partilerin kurdukları ittifaklarla ilgili görüşlerini açıklayan Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları söyledi:

Çok uzun süredir siyasetle uğraşıyorum. Yerel seçimlerde Türkiye'de ittifak yakalandı. Genelde oldu, yerelde de olur, itirazım yok. Ama illeri paylaşmak, ilçeleri, meclis üyeliklerini paylaşmak olmaz. Siyaseti partililer götürür. Örgütleri vardır, örgütlerin hassasiyetleri vardır. Koskoca CHP, cumhuriyeti kuran parti, 'Ben şu şu illerde seçime girmiyorum, onu şu partiye bıraktım' diyemez. Ben hiçbir partiye söylemiyorum. Siyaset bilimi açısından konuşuyorum. Hangi partinin şemsiyesi daha büyük, AK Parti. Kim ittifak yapacaksa, onların listesinden aday gösterilir. Kazanır, sonra partisine geçer. Lokomotif parti CHP, kim ittifak yapacaksa belediye başkanını da oradan gösterebilir, ama sandığa CHP girer, sandığa AK Parti girer. Sadece CHP için değil, ülkenin geleceği için söylüyorum. Demokrasiyi güçlendirecek olan siyasi partilerdir. Siyasi partilerin güçlü olması, tabanını koruması gerekir. Bu bir oyundur. Bir sürecin en önemli kararıdır. Bu başkanlık sistemiyle birlikte sistem, iki partili sistemi dayatmaktadır. İki partili sisteme gidişin, partileri savurmanın ittifakıdır. Sonunda bir parti güçlü çıkacak. Diğerleri yara alacak. İttifaka evet. Ben aday değilim, bunu sadece siyasete gönül vermiş, hizmet etmiş, İzmir'e 15 sene belediye başkanlığı yapma onuruna ulaşmış bir vatandaş olarak söylüyorum.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 17:04
  1. Aziz Kocaoğlu
  2. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  4. CHP
  5. İYİ Parti
  6. ittifak

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