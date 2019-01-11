Aziz Kocaoğlu, eylem yapan İZENERJİ işçilerini polise şikayet etti

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden biri olan İZENERJİ'de çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube, toplu iş sözleşmesi görüşmelerini başlattı.

İZSU, Park ve Bahçeler, Mezarlıklar Müdürlüğü, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 birimde örgütlü bulunan sendika ile Büyükşehir Belediyesi arasındaki görüşmeler sürerken, taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu iş sözleşmesine dahil edildi. Belediye ise sendikanın yetkisine itiraz etti.

Şube BaşkanıArif Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yapılan görüşmelerde, kendilerine itirazı geri çekeceğini söylediklerini, ancak bunun yapılmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine sabah saatlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, eylem yapmak istedi.

“Toplu sözleşme hakkımızı gasp ettirmeyeceğiz” pankart taşıyıp slogan atan işçilere müdahale eden polis, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, eylemin başkanlık kapısı önünde değil başka bir yerde yapılmasını istediğini söyledi. Bunu kabul etmeyen işçilere çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. Çok sayıda işçi ve sendika yöneticisi gözaltına alındı.

'Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu'

Olayların ardından açıklama yapan DİSK Genel-İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Arif Yıldız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, "Hak arama mücadelemiz, basın açıklaması hakkımız bugün antidemokratik şekilde elimizden alındı, polis şiddeti ile karşılaştık. Sizin ileri demokrasiniz bu mu? Söz verdin, sözünü tut Aziz Kocaoğlu. Bugün çözüyoruz, itirazı yarın geri çekiyoruz diyerek 90 gündür bizi oyaladınız. Sen bizim toplu sözleşme yetkimize itiraz ettin. Sen bizi yok sayarsan, biz de seni yok sayarız. İşçiyi emekçiyi yok saymayın. Sokaklarda, alanlarda mücadelemizi sürdüreceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımız serbest bırakılına kadar mücadelemiz sürecek. Basın açıklamamızı da yapacağız. Gelin sıkıyorsa hepimizi alın. Biz sadece İZENERJİ işçisi değiliz, Türkiye genelinde yüz binlerce işçiyiz" dedi.

Otobüs şoförleri kontak kapattı, temizlik işçileri işi bıraktı

İşçilerin basın açıklamasına polisin müdahale etmesinin ardından, DİSK'e bağlı Genel-İş 1 No’lu Şube'de örgütlü bulunan ESHOT çalışanları iş bıraktı. 12.00 - 14.00 saatleri arasında ESHOT otobüsleri kontak kapatarak, sefere çıkmadı. Buca, Konak ve Çiğli Belediyeleri'nde örgütlü bulunan 5 No’lu Şube üyeleri de aynı saatlerde iş bıraktı. Buca Belediyesi temizlik hizmetlerinde çalışan personel, çöp arabalarını Konak Tünelleri'nin çıkışına park etti. İş bırakan işçiler, Büyükşehir Belediyesi personel kapısı önünde toplandı. İşçilere, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Kani Beko, Ednan Arslan ve CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu da belediye önüne gelerek destek verdi. İşçiler, “Yaşasın iş ekmek ve özgürlük mücadelemiz” sloganı atıp, genel grev çağrısında bulundu.

Kani Beko: İşçiye büyük bir ihanet

CHP İzmir MilletvekiliKani Beko’da Ege’nin Sesi’ne yaptığı açıklamada, toplu sözleşme yetkisine yapılan itirazın işçiye büyük bir ihanet olduğunu belirterek, "İZENERJİ’deki arkadaşlarım yıllar önce örgütlendiler. Bu örgütlenmenin başında da ben vardım. Bu arkadaşlarımız adına da güzel bir sözleşme yapmıştık. İZENERJİ’de yapılan bu toplu sözleşmenin yetkisine itiraz etmek bana göre işçiye büyük bir ihanettir. Bu sokaklarda İzmir’de gece gündüz çalışan işçilerimizin haklarının gasp edilmesidir” ifadelerini kullandı.

'Sendikamızın örgütlülük oranı yüzde 95'tir'

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, işçilere seslenerek, "Sendikamız Genel-İş, İZENERJİ Şirketi'nde 15 yıla yakın bir süredir yetkili sendikadır. Sendikamız yedinci dönem toplu iş sözleşmesi sürecini başlatmak amacıyla Çalışma Bakanlığı'na Eylül ayının başında yetki başvurusunda bulundu. Bakanlık, 24 Eylül 2018 tarihli yetki tespiti yazısı ile sendikamızın toplu sözleşme yapabilmek için gerekli çoğunluğu sağladığını tespit etmiştir. Yetki için yasanın aradığı oran en az yüzde 40 olması gerekirken, sendikamızın örgütlülük oranı yüzde 95'tir. Kapsam dışı personel olan yüzde 5'lik kesimi dikkate almadığımızda sendikamız İZENERJİ'de çalışan tüm işçilerin iradesini ve örgütlülüğünü temsil etmektedir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZENERJİ Şirketi yönetiminin ise, bakanlık tarafından da tescil edilen yetkiye itiraz ettiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Belediye yönetiminin itiraz gerekçesi, 696 Sayılı KHK ile belediye şirketine yani İZENERJİ'ye geçişleri yapılan işçilerin de yetki tespiti sayısına dahil edilmesidir. Bir başka ifadeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi, taşerondan geçiş yapan işçilerin toplu sözleşme düzenine dahil edilmesine karşı çıkmaktadır."

'Bizi kimse sağa sola çekmesin, tek derdimiz ekmek mücadelemiz'

"İzmir Büyükşehir bürokratları toplu iş sözleşme yetkimize itiraz ettiler." diyen Yıldız, "Çözüm konusunda da hiç irade göstermediler. 90 gündür bu işi masa başında çözmek için mücadele ediyoruz. Bizi kimse sağa sola çekmesin. Bizim tek derdimiz ekmek mücadelemiz. Biz haklıyız ve mücadeleyi kazanacağız. Ankara’dan hukukçularımız belediye ile görüşecekler. Eğer bugün bu sorun çözülmezse Pazartesi günü iki saat iş bırakma eylemi yapacağız. Perşembe günü de Konak Pier’in orada toplanıp yürüyüş yapacağız. Eğer sorunumuz yine de çözülmezse ayın 31’inde olan mahkeme için iş bırakarak adliye önüne geleceğiz. 8 arkadaşımız da gözaltına alınmıştı onlarda birazdan bırakılacak. Bugün buraya gelen milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bize destek olmayan milletvekillerini de DİSK Genel-İş 2 Nolu şubeden de içeri sokmayacağız” dedi.