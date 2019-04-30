Azimet Ceyhan kimdir? Terör örgütü MLKP üyesi Azimet Ceyhan yakalandı mı? Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı. Azimet Ceyhan kimdir? Azimet Ceyhan nereli?

Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı. Azimet Ceyhan kimdir? Azimet Ceyhan nereli? İçişleri Bakanlığı'ndan terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu 1970 Erzincan doğumlu Azimet Ceyhan'ın yakalandığı bildirildi. Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle “Mavi Kategoride” yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı. Azimet Ceyhan kimdir? Azimet Ceyhan, Erzincan Refahiye Sarıkoç Köyü’nde dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini 1980 ve1987 yılları arasında Refahiye Karaoğlanoğlu Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda (YİBO) Liseyi sırasıyla Refahiye Lisesi ve Kartal Ertuğrul Gazi Lisesi’nde, Üniversiteyi ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde okudu.

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