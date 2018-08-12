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Azim ve ümidin yazarı, tek parmağıyla 17'nci kitabını yazıyor

Henüz 2 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yüzde 98 bedensel engelli olan ve sadece sağ elini kullanabilen 43 yaşındaki Erdal Yalçın, engellilerin hayat mücadelesi, azim gibi birçok konuyu işleyen kitaplarının 17'ncisini yazıyor.

12 Ağustos 2018 Pazar 11:45
Azim ve ümidin yazarı, tek parmağıyla 17'nci kitabını yazıyor

Henüz 2 yaşındayken geçirdiği havale sonucu yüzde 98 bedensel engelli olan ve sadece sağ elini kullanabilen 43 yaşındaki Erdal Yalçın, tek parmağıyla 17'nci kitabını yazıyor.

2004 yılında kitap yazmaya başlayan Yalçın, çeşitli fuar ve kermesler ile İstanbul'un birçok noktasında engeline rağmen kitaplarını tekerlekli sandalyesinde kendisi satıyor. Kitaplarında "umut", "engellilerin yaşam mücadelesi", "azim" gibi birçok konuyu kaleme alan Yalçın, engellilerin sesini duyurmaya çalışıyor. Büyük bir azimle yazmaya devam ettiği 17'nci kitabını okuyucuyla buluşturmaya hazırlanan Yalçın, tüm engelini aşarak kendisi gibi engellilere umut oluyor. Küçük yaşlarda özel bir okulda okuma yazma öğrenen Yalçın, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi ön lisans programında eğitimine de devam ediyor. Evladının yanından bir an olsun ayrılmayan baba Kaya Yalçın ise oğlu ile gurur duyuyor.

'ENGELİNİZDEN UTANMAYIN'

Zorluk ve mücadeleyle dolu yaşam hikayesini anlatan Yalçın, her engellinin yapabileceği bir yeteneği olduğunu ve bunu geliştirmek için çaba göstermesi gerektiğini belirtti. Yalçın, 2004 yılında kitap yazmaya başladığını ve 16 kitap kaleme aldığını anlatarak, üçüncü kitabından sonra sosyal hayatta yer almak için kitaplarını kendisinin satmaya başladığını söyledi. İki sponsorun desteğiyle kitaplarını bastırdığını aktaran Yalçın, "Kitap yazmak, duyguları paylaşmak harika bir duygu. Engelinizden utanmayın, evlere kapanmayın. Herkesin yapabileceği mutlaka bir şey vardır." dedi.

'BİZİM İÇİN KİTABIN SATILMASI ÖNEMLİ DEĞİL'

Baba Kaya Yalçın ise oğlunun iki yaşındayken menenjit hastalığı geçirdiğini, tedavi için birçok şehir gezdiklerini fakat hastalığının çaresinin bulunamadığını anlattı.

Oğlunun hareket etmek için devamlı başkasının yardımına ihtiyaç duyduğunu belirten yalçın, "Yatağına uzandığı zaman kendisini ben çeviriyorum. Tekerlekli sandalyede dik bir şekilde duruyor. Diğer türlü yatağa bağımlı kaldığı takdirde ciğerleri yapışıyor. Oğlum kitap yazdığı için hiç yerimizde durmuyoruz. Bizim için kitabın satılması önemli değil, oğlumun yaşaması için biz her yere gideriz." diye konuştu.

Yalçın, oğlunun daktilo ile kitap yazmaya başladığını aktararak, "Sayfalarca yazı yazıyor. Ben ilk yazmaya başladığı zaman bunun takibinin zor olacağını belirttim. Sponsor olan genç bir kız buldu. Sponsor olan kız sayfaları aldı, sağ olsun kitap haline getirdi. Ardından bir basımevi sahibi tüm kitaplarını ücretsiz basacağını söyledi. Ardından daha bir heves ile kitaplarını yazmaya başladı. Yakında 17. kitabı çıkacak." ifadelerini kullandı.

Oğlunun kitaplarının satmak için fuarlara internet aracılığı başvurduğunu söyleyen Yalçın, İzmir, Ankara, Denizli gibi birçok şehirde düzenlenen kitap fuarlarına katıldıklarını belirtti.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARDA TEK PARMAĞIYLA YAZIYOR

Fuarda oğlunun kitap sattığını görenlerin kendisini tebrik ettiğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Kitabını dizüstü bilgisayarda bir parmağını kullanarak yazıyor. Ardından matbaaya yolluyor. Matbaa basım aşamasına geldiği zaman kitabın son halini tekrar Erdal'a yolluyor. Oğlum okuduktan sonra onay veriyor. Sonrasında kitap basılmış halde evimize geliyor. Tüm bu çalışmaları yatarak odasında yapıyor. Oğlum kitaplarını satarken de kendisine müdahil olmamı istemiyor. Yakınında sadece onu izliyorum. Gündelik yaşamda aktif olmak için kitaplarını kendi satıyor. Böylece kendisini daha fazla geliştiriyor. Kitapları fuarlarda, sahaflarda, kermes ve birçok etkinliğe katılarak tanıtıyor. Onunla ölüme giderim. Bir saniye sonra öleceğimi bilsem yine yanında olurum. Bu bir imtihandır, geçebilirsek ne mutlu bize."

Devletin engellilere yönelik hizmetlerine değinen Yalçın, otobüsten uçağa kadar toplu taşıma araçlarında engellilere kolaylık sağlandığını ve devletin her alanda destek verdiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 11:45
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Denizli
  5. Ankara
  6. Erdal Yalçın

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