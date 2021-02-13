  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Azil yargılamasına sona gelindi
Dünya

Azil yargılamasına sona gelindi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre baskını nedeniyle azlinin istendiği soruşturmada, avukatları 3 saat 15 dakikada savunmalarını tamamladı. Trump'ın suçlu olup olmadığına ilişkin nihai oylamanın bugün yapılabilme ihtimali oluştu.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 07:38:00 -
Azil yargılamasına sona gelindi

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında 4. gün sona erdi.

Trump'ın avukatları, kendilerine ayrılan 16 saatlik savunma dilimini 3 saat 15 dakikada tamamlarken, söz konusu azil yargılamasının 'Demokratların siyasi intikamı' olduğunu savundu.

Trump'ın avukatları, 'görevi sona ermiş bir başkanı azil istemiyle yargılamanın anayasal olmadığı' ve 'Trump'ın 6 Ocak'taki konuşmasının ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi'ndeki ifade özgürlüğü kapsamına girdiği' tezlerini öne sürdü.

Müvekkillerinin halkı hiçbir şekilde şiddete yöneltmediğini savunan avukatlar, Kongrede çoğunluğu elinde tutan Demokratların anayasayı ve azil sürecini 'kendi çıkarları için' kullandığını ileri sürdüler.

Trump'ın avukatlarının savunmalarını erken bitirmesi üzerine 3 saat süren soru-cevap bölümüne geçildi ve bu bölümde senatörler hem iddia hem de savunma makamlarına sorularını yöneltti.

Soru-cevap faslının ardından, 6 Ocak'ta bazı senatörlerin göstericilerle karşı karşıya gelmesini önleyen Eugene Goodman adlı Kongre polisine 'Kongre Altın Madalyası' verilmesi kabul edildi.

Senato Genel Kurulu yerel saatle cumartesi sabah 10.00'da yeniden toplanacak, taraflar kapanış sunumlarını yapacaklar ve son konuşmalar gerçekleştirilecek.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, tanık çağrılmaması halinde Trump'ın suçlu olup olmadığına yönelik nihai oylamanın cumartesi günü yapılabilmesi mümkün gözüküyor.

100 sandalyeli Senatoda Trump'ın suçlu bulunabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun (67 senatör) Trump aleyhinde oy vermesi gerekiyor.

Demokratların ve Cumhuriyetçilerin 50'şer sandalyeye sahip olduğu mevcut Senato aritmetiğinde Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla aklanmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Bugüne kadar yargılamayla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçilerin büyük bölümü Trump lehinde oy kullanacakları mesajını vermişti.

1'i polis toplam 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskını konusunda Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi, 14 Ocak günü Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek
Teknoloji

AK Parti'den yerli tank müjdesi: Çok kısa sürede banttan inecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Arifiye'de hem Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak hem de dünyanın gıpta ile bakacağı, dü..
Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış
Medya

Teyit.org değerlendirdi: Mahir Ünal'ın sözleri cımbızlanmış

Teyit.org, AK Parti Genel Başkanı Mahir Ünal'ın TV5 canlı yayınındaki ifadelerinin bir kısmının servis edilerek hedef gösterilmesine ilişkin..
Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!
Siyaset

Saadet'li Ali Aktaş'ın derdi belli oldu: Adaylığını açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinden sonra YİK Başkanı Asiltü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay