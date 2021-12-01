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Dünya Azgın Yahudilerin tacizi bitmiyor!
Dünya

Azgın Yahudilerin tacizi bitmiyor!

İşgalci İsrail polisi korumasındaki 150 kadar istilacı Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:16:00 -
Azgın Yahudilerin tacizi bitmiyor!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamada, işgalci İsrail polisi korumasındaki 150 kadar istilacı Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail polisinin korumasındaki Yahudi grupların, Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı ifade edildi. Öğleden sonra ikinci bir grubun da baskın düzenlemesinin beklendiği paylaşıldı.

Yahudi takvimine göre Hanuka (Işık) Bayramı'nın kutlandığı pazar gününe kadar fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarında artış yaşanması bekleniyor.

Dün ve önceki gün de çok sayıda fanatik Yahudi, Harem-i Şerif'e baskın düzenlemişti.

 

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