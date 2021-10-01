Azgın Fransız! Beraberliği hazmedemeyince etrafa saldırdı
Galatasaray'ın Marsilya'yla golsüz berabere kaldığı maçın ardından saha bir kez daha karıştı. Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria sahaya dalarak hakemlerin üzerine yürüdü.
Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken yaşanan olaylar maça damga vurdu. İlk yarıda tribünlerde iki takım taraftarlarının birbirlerine attıkları maddelerden dolayı uzun süre duran maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte saha içi karıştı.
Başkan, hakemlerin üzerine yürüdü
Marsilya Başkanı Pablo Longoria tribünden saha içine inerek hakemlerin üzerine yürüdü. Marsilya'nın iptal edilen penaltı pozisyonunun içinde yer alan ve maç esnasında tartışma yaşayan Guendouzi ve Patrick van Aanholt ise karşılaşma sonrasında da hararetli bir şekilde tartıştı. Takım arkadaşları ve teknik heyetler araya girerek olayların büyümesini önledi.