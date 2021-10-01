  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Azgın Fransız! Beraberliği hazmedemeyince etrafa saldırdı
Spor

Azgın Fransız! Beraberliği hazmedemeyince etrafa saldırdı

Galatasaray'ın Marsilya'yla golsüz berabere kaldığı maçın ardından saha bir kez daha karıştı. Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria sahaya dalarak hakemlerin üzerine yürüdü.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 00:57:00 -
Azgın Fransız! Beraberliği hazmedemeyince etrafa saldırdı

Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Marsilya'yla golsüz berabere kalırken yaşanan olaylar maça damga vurdu. İlk yarıda tribünlerde iki takım taraftarlarının birbirlerine attıkları maddelerden dolayı uzun süre duran maçta son düdüğün çalmasıyla birlikte saha içi karıştı.

Başkan, hakemlerin üzerine yürüdü

Marsilya Başkanı Pablo Longoria tribünden saha içine inerek hakemlerin üzerine yürüdü. Marsilya'nın iptal edilen penaltı pozisyonunun içinde yer alan ve maç esnasında tartışma yaşayan Guendouzi ve Patrick van Aanholt ise karşılaşma sonrasında da hararetli bir şekilde tartıştı. Takım arkadaşları ve teknik heyetler araya girerek olayların büyümesini önledi.

Fransız polisinden Galatasaray taraftarına zulüm
Fransız polisinden Galatasaray taraftarına zulüm

Spor

Fransız polisinden Galatasaray taraftarına zulüm

Marsilya-Galatasaray maçına meşale engeli
Marsilya-Galatasaray maçına meşale engeli

Spor

Marsilya-Galatasaray maçına meşale engeli

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı
Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı

Spor

Marsilya-Galatasaray maçında ortalık karıştı

Galatasaray olaylı maçta 1 puan kazandı
Galatasaray olaylı maçta 1 puan kazandı

Spor

Galatasaray olaylı maçta 1 puan kazandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay