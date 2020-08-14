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Gündem

Azgın azınlıktan Akit'e saldırı

Akit’in yayınları, azgın azınlığı kudurtmaya devam ediyor. Dün saat 15:30 sularında Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkez binası, bir avuç provokatör tarafından hedef alındı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 09:12:00 -
Azgın azınlıktan Akit'e saldırı

 Haber Merkezi  İstanbul 

Akit’in aile mefhumunun önemine dikkat çeken ve koruyan yayınlarından rahatsız olan Mor Çete’ci feminaziler, eşcinsel sapkınlar lehine dakikalarca slogan attı. Emniyet mensuplarının yapıcı tavrına rağmen arsızlıklarından vazgeçmeyen ahlaksızlar, güvenlik personelimize hem sözlü hem fiziksel saldırıda bulundu. Bununla da yetinmeyen azgınlar, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemet gösterdi. Feminaziler tarafından organize edilen sözde eylemin bir başka  kadın tarafından gizlice kayıt altına almaya çalışılması; yaşanan olayın provokasyon olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Fikri

Resmi görünce "Cami duvarına işeyen İT" sözü geldi aklıma nedense.
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doğukan

cumhurbaşkanı bile sizi kınarsa olacağı buydu herkez tarafını belli ediyor size sayın dilipak'ı yedirmeyeceğiz
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