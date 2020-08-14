Azgın azınlıktan Akit'e saldırı

Haber Merkezi İstanbul

Akit’in aile mefhumunun önemine dikkat çeken ve koruyan yayınlarından rahatsız olan Mor Çete’ci feminaziler, eşcinsel sapkınlar lehine dakikalarca slogan attı. Emniyet mensuplarının yapıcı tavrına rağmen arsızlıklarından vazgeçmeyen ahlaksızlar, güvenlik personelimize hem sözlü hem fiziksel saldırıda bulundu. Bununla da yetinmeyen azgınlar, uyarıda bulunan polis ekibine mukavemet gösterdi. Feminaziler tarafından organize edilen sözde eylemin bir başka kadın tarafından gizlice kayıt altına almaya çalışılması; yaşanan olayın provokasyon olduğunu tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.