Azgın azınlık ayaklandı, kadınlara özel plaj kapatıldı

Münübe Yılmaz

Dünyanın en kalabalık 7. ülkesi olan ve nüfusunun yaklaşık yüzde 90’ını Müslümanların oluşturduğu Bangladeş’te, benzerlerine Türkiye’den de alışık olduğumuz tuhaf bir olay yaşandı. Ülkenin güneydoğusundaki Cox's Bazar kentinde, sahilin 150 metrelik kısmını sadece kadınların ve çocukların kullanımına ayıran yetkililer, söz konusu uygulamanın hayata geçmesinden saatler sona geri adım attı. Dünyanın en uzun doğal sahilini oluşturan ve her yıl çok sayıda turistin ziyaret ettiği Cox's Bazar’daki plajın açılır açılmaz kapanmasının sebebi ise bilindikti.

Aynı Türkiye’deki laikçiler gibi

Atılan her olumlu adıma takoz koymayı marifet zanneden ve Türkiye’de de fazlasıyla bulunan malum çevrelerin Bangladeş’teki versiyonlarının, yetkilileri “radikal İslamcılara boyun eğmekle” itham ettiği, uygulamanın Taliban’ınkilere benzediğini ileri sürdüğü, bu eleştirileri dikkate alan yöneticilerin de projeden vazgeçtiği belirtildi.

Haksız eleştirilere boyun eğdiler

Bir basın açıklaması ile kararı duyuran projenin yetkililerinden Ebu Süfyan, “Aslında projeyi kadınlardan gelen taleplere istinaden hayata geçirdik. Onlar, çok kalabalık olan plajlara dinî sebeplerle giremiyorlardı. Kendileri için özel bir alan istediler ve biz de bu alanı onlara verdik. Ancak özellikle sosyal medyada uygulamaya çok sert tepki gösterildi. Bizi toplumsal cinsiyet ayrımı uygulanması için büyük gösteriler düzenleyen gruplara malzeme vermekle itham ettiler” dedi. Bölge idaresi başkanı Mamunur Rashid de planı rafa kaldırma kararını açıklarken, "Ziyaretçilerin fikirlerine her zaman saygılıyız" ifadelerini kullandı.

Cox’s Bazar'da geçen hafta bir kadının sahile yakın bir alanda tecavüze uğraması, plajlarda kadınların güvenliğiyle alakalı yoğun tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Bangladeş Tur Operatörleri Birliği'ne göre, ülkenin 6,5 milyon yerli turistinin yüzde 60'ından fazlası her yıl Cox's Bazar'ı ziyaret ediyor. Kent, Bengal Körfezi boyunca 120 kilometreden fazla kumlu doğal kıyı şeridine sahip bulunuyor.