Azgın azınlığa uyarı! Şaklabanlığınıza sarığı cübbeyi alet etmeyin

Yeni Akit/Ankara

Şenlik adı altında imam figürü kullanılarak İslami değerlere bu şekilde hakaret edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, “Toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imamlık gibi bir makamın bu şekilde alay konusu edilmesine, İslami değerlerin aşağılanmasına kesinlikle izin vermeyiz. Seçilen imam figürü kesinlikle tesadüfi değildir. İlim ve bilim yuvası olması gereken üniversitelerimizin birkaç şaklabanın gösteri yeri haline getirilmesine müsaade edilmemelidir. Hem imamlarımızı hem de İslami değerlerimizi aşağılayan bu bu sözde şenlikle ilgili Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İmamlığın sadece bir meslek olmadığını belirten Yıldız “İmamlık aynı zamanda tüm insanlığa muhabbetle bakabilmektir. Önce insan, sonra Müslüman ve daha sonra imam olmaktır. İmamlık peygamber mesleğidir. Onun yerine geçenler nasıl bir görev ifa ettiklerinin farkında olarak o makama geçmektedir. Durum böyleyken imamlarımızı ifade özgürlüğünü bahane ederek süfli şaklabanlıklarınızın malzemesi haline getirmek kimsenin haddi değildir. Bu gösteriyi yapanlar ve yapılmasına izin verenler hakkında derhal gerekenlerin yapılmasını istiyoruz” açıklamasında bulundu.