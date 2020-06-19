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Aktüel

Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:19:40 -
Azez'de yakalanan DEAŞ üyesi Kilis'e getirildi

KİLİS (AA) - Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi, Kilis'e getirildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi A.U'nun yasa dışı yollarla Türkiye'den Azez'e geçiş yaptığı belirlendi.

Bunun üzerine Azez Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonla şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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