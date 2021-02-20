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Dünya Azez'de terör saldırısı: Yaralılar var
Dünya

Azez'de terör saldırısı: Yaralılar var

Suriye'nin Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 20:47:00 -
Azez'de terör saldırısı: Yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinin Sicco köyünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı.

İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti, saldırıda çevredeki dükkanlar ve evler de zarar gördü.

Emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemi aldı, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik güçleri, henüz üstlenenin olmadığı saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Türkiye sınırında yer alan Sicco köyünün çevresinde katil Beşşar Esed rejimi ve terör örgütlerinden kaçan sivillerin yaşadığı kamplar bulunuyor.

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