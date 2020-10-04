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Gündem Azeycan’dan acı haber!
Gündem

Azeycan’dan acı haber!

İşgalci Ermenistan Azerbaycan’ın en büyük ikinci şehri olan Gence’ye füzelerle saldırısı sonucu 22 sivil hayatını kaybederken 74 sivilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:47:00 -
Azeycan’dan acı haber!

Kalleş Ermenistan, Azerbaycan ordusu karşısında bir şey yapamadığı için sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ermenistan silahlı kuvvetleriAzerbaycan’ın en büyük 2. Şehrine füzelerle saldırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırılarda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Azerbaycan ordusunun Karabağ’a ilerleyişi sürerken Ermenistan askeri birliği, sivilleri hedef aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin kente isabet ettiğini duyurdu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğrulayarak, ilk belirlemelere göre saldırıda 22 kişinin öldüğünü, 74 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ne olmuştu?

Ermenistan hükümeti geçtiğimiz gün ateşkes talebinde bulunmuştu. Bunun üzerine Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yaptığı açıklama ile sonuna kadar gideceğiz denmişti. Savaşın 8. Gününde ise Ermenistan sivilleri hedef alarak birçok sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

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