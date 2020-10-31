Azeriler 9 köyü geri aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı; Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azeriler, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, daha önce de 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 192 köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.
Smerç füze sistemi imha edildi
Öte yandan; Azeri Savunma Bakanlığı Ermenilerin Berde kentindeki sivilleri vurmakta kullanıldığı Smerç çok namlulu roketatar sistemini imha ettiklerini belirtip, görüntüleri paylaştı.