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Dünya Azeriler 9 köyü geri aldı
Dünya

Azeriler 9 köyü geri aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 9 köyü daha Ermenistan’ın işgalinden kurtardığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:01:00 -
Azeriler 9 köyü geri aldı

Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail’in Hüdaverdili, Kurbantepe, Şahveledli ve Hubyarlı; Zengilan’ın Aladin ve Vecneli, Kubadlı’nın Kavdadık, Memer, Mollalı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu. Azeriler, Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’de başladığı operasyonda, daha önce de 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 192 köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmıştı.

Smerç füze sistemi imha edildi

Öte yandan; Azeri Savunma Bakanlığı Ermenilerin Berde kentindeki sivilleri vurmakta kullanıldığı Smerç çok namlulu roketatar sistemini imha ettiklerini belirtip, görüntüleri paylaştı.

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Yorumlar

kitabın ortası

AZERİLER DEĞİL AZERBAYCAN TÜRKLERİ.DAHA ÖĞRENEMEDİNZ Mİ? LÜTFEN HABER BAŞLIĞINI DEĞİŞTİRİN. AZERBAYCANLI KARDEŞLERİMİZN EN KIZDIKLARI İFADE AZERİ İFADESDİR. ZİRA BU İFADE STALİN DENEN SOYSUZUN TAKTIĞI BİR TANIMLAMADIR.
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