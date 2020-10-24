Azeriler, 148 köyü işgalden kurtardı

Aliyev, Twitter hesabından, “Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.



Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de Ermenistan’ın işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi.



3 il, 3 kasaba ve 148 köy



Böylece 27 Eylül’de başlayan operasyondan sonra Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerin sayısı 150’yi aştı. Azeriler, Hocavend, Cebrail ve Zengilan illerinin(3 kent), yanı sıra 3 kasaba ve 148 köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan’ın işgalinden kurtarmış oldu.



Bu arada; Azerbaycan ordusu, dün Ermenistan’a ait 5 insansız hava aracını (İHA) daha etkisiz hale getirdi. Azeri Savunma Bakanlığı, 3 İHA’nın vurularak düşürüldüğünü belirtirken, 2 İHA’nın da teknik araçlarla yere indirildiğini ifade etti. Azeriler önceki gün de 2 İHA vurmuştu.