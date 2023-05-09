Azerbaycansız İpek Yolu, düşmana hizmettir!

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Kendisinin ve parti yöneticilerinin, “Libya’da ne işimiz var?”, “Suriye’den çıkmalıyız”, “Maalesef Türkiye Suriye’deki cihatçıları Karabağ’a gönderdi”, “Türkiye, Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmamalı” şeklindeki açıklamalarıyla adeta Türkiye’nin aleyhinde çalışmaya and içmiş görüntüsü veren zilletin Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan ilan ettiği Azerbaycan ve Kafkasya’sız “Türk Yolu Projesi” ile Azerbaycanlı kardeşlerimizi kızdırdı.

“Türk Yolu” diye Ermeni tezlerini ortaya attı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan eline harita alarak yayınladığı videoda, “Türk Yolu Projesi” diyerek aslında Zengezur Koridoru ile hem toprak kaybetmek hem de İran ile bağını koparmak istemeyen Ermenistan’ın tezlerini pazarlamaya kalkıştı. Kılıçdaroğlu’nun paylaşımında ne Azerbaycan’dan ne de Kafkasya’dan bahsetmemesi dikkat çekerken, Azerbaycan’da büyük tepkilere neden oldu.

“Bu siyasi ittifak Azerbaycan'ı düşmanın önüne atmıştır!”

Azerbaycan Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi (İSBAM) Başkanı Samir Adıgüzelli, Kemal Kılıçdaroğlu’nun akıllara zarar Kafkasya’sız Türk Yolu projesine ilişkin Akit’e şunları söyledi: “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Zengezur yolu, Azerbaycan’ın bölgedeki stratejik rolü ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın her geçen gün artan ağırlığı hakkında bilgisi yoksa Türkiye Cumhuriyeti’ni nasıl yönetmeye talip oldu? Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı yol sadece İran ve Ermenistan’ın çıkarlarına hizmet etmek için çalışır. Zira Türkiye ve Azerbaycan’ın birlikte açıkladığı proje olan Zengezur yolunun açılmasıyla birlikte, İran’ın Ermenistan ile bağlantısı kesilecek ve böylece bölgede esas söz sahibi Türkiye ve Azerbaycan olacaktır. Zengezur yolunu terk etmek Türk Devletleri Teşkilatını yok etmektir. Türkiye, Türk milleti buna izin vermemeli. Bugün Türkiye dünya devletleri arasında söz sahibi ve etkili bir güç konumuna gelmiştir. Bir Türk siyasetçi bunu ortadan kaldırmaya çalışamaz. Görünüşe göre Ermeni danışmanları ona bu yolu tavsiye etmiş. Türkiye’nin son yıllarda büyük atılımlar yaparak elde ettiği başarıları baltalamaya hazır olan siyasi ittifak, Azerbaycan’ı çoktan düşmanın önüne atmıştır.”

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“Zengezur koridorunu yok sayan biriyle işimiz olmaz”

Azerbaycanlı ünlü siyasi analist Tehran Oruçoğlu da, “Kılıçdaroğlu’nun ‘Türk Yolu’ projesi Azerbaycanlıların muhalefet liderine zaten olmayan güvenini daha da sarstı. İşin ilginç yanı, projenin Kafkasya için önemli olduğunu söylese de haritasında Kafkas ülkeleri yer almıyor. Çin ile Türkiye arasında zaten Gürcistan üzerinden bir bağlantı var. Bana öyle geliyor ki Kılıçdaroğlu seçimlerde seçilmemek için elinden geleni yapıyor ve son projesi de tüm bunların doruk noktasıydı. Bugün İran-Azerbaycan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde İran’a ‘Türk Yolu’ projesinde yer veren, Zengezur koridorunu yok sayan, kardeşliği hiçe sayan biriyle işimiz olmaz. Sayın Kılıçdaroğlu gerçekten Zangezur koridorunu bilmiyor mu? İnanmak bile istemiyoruz. Açıklamaları Azerbaycan’da tartışmalara neden oldu. Böyle bir lideri destekleyemeyiz. Türk halkının 14 Mayıs’ta doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Kardeş Türkiye’ye başarılar diliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Bu yaklaşım, emperyalistlerin yaklaşımına hizmet eder

Öte yandan Azerbaycanlı siyasetçiler de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Hayatımın en büyük projesi” sözleriyle açıkladığı “Tarihi İpek Yolu’nu canlandırma projesi”nde Azerbaycan’a yer vermemesini eleştirdi. Milletvekili Hikmet Babaoğlu, devletler arası ilişkilerin her zaman istikrarlı ve ulusal çıkarlara hizmet eden bir çizgide olması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “bir millet, iki devlet” felsefesine dayandığına işaret eden Babaoğlu, “Hal böyle iken iktidara iddialı bir siyasetçinin, Türkiye’nin en yakın müttefiki Azerbaycan’ı görmezden gelmesi kabul edilemez. Bu, ne Türk dünyasına ne de Türkiye’ye fayda getirir. Bu yaklaşım, Türkiye’nin güçlenmesini istemeyen emperyalist güçlerin yaklaşımına daha yakındır” ifadelerini kullandı.