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Aktüel Azerbaycanlı profesör 28 yıllık işgalin sona ermesinin sevincini yaşıyor
Aktüel

Azerbaycanlı profesör 28 yıllık işgalin sona ermesinin sevincini yaşıyor

Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, Ermenistan'a karşı kazanılan zaferden ve 28 yıl sonra Azerbaycan'a ait toprakların işgalden kurtarılmasından mutluluk duyuyor - Prof. Dr. Rüstemli: - "Allah kimseyi vatansız ve yurtsuz etmesin. Gerçekten de yurdundan olan her gün ağlar. 28 yıllık özlemin bitmesi büyük bir zaferdir"

Yeniakit Publisher
2020-11-19 11:08:11 -
Azerbaycanlı profesör 28 yıllık işgalin sona ermesinin sevincini yaşıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektör Yardımcısı olan Azerbaycanlı Prof. Dr. Sabir Rüstemli, 28 yıllık işgalin ardından Dağlık Karabağ'ın geri alınması ve Ermenistan'a karşı kazanılan zaferin gururunu yaşıyor.

BEÜ'de 8 yıldır görev yapan 55 yaşındaki Rüstemli, AA muhabirine, Dağlık Karabağ'da elde edilen başarıyla 28 yıl süren hasretin sona erdiğini söyledi.

Vatan topraklarının yıllardır Ermenistan'ın işgalinde kalmasından duyduğu üzüntüyü Azerbaycanlı aşık Azaflı Mikayil'in "Elsiz Olmasın" şiiriyle dile getiren Rüstemli, Dağlık Karabağ'da kazanılan zaferin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

- "Türkiye'nin büyük desteği oldu"

Rüstemli, 1992'den sonra Ermenistan'ın, Azerbaycan topraklarını işgal etmeye başladığını ve 4 yılda 86 bin kilometrekarelik ülkenin neredeyse yüzde 20'sini işgal ettiğini belirtti.

Ermenistan'ın, aynı zamanda Azerbaycan'ın Kazak bölgesindeki birkaç köyünü de işgal ettiğini dile getiren Rüstemli, şöyle konuştu:

"28 yıl oldu o topraklar işgal altında. Türkiye'nin büyük desteği, Azerbaycan Ordusunun fedakarlığı sayesinde 27 Eylül'de operasyon başladı. 44 günlük sürede bu toprakların büyük bölümünü geri aldılar. 4 il ve büyük oranda köyleri işgalden kurtardılar. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başkomutanımız İlham Aliyev'e bu sevinci bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Belirlenen takvime göre, işgal edilen topraklar boşaltılacak, böylece 28 yıllık özlem bitecek. İnşallah zamanında yurdundan, obasından kaçkın düşenler dönecek. O zaman yaklaşık 1 milyon kişi elinden, yurdundan ve yuvasından oldu. İnşallah, 28 yıl sonra bu vatandaşlarımız topraklarına, anne ve baba yurduna kavuşacak."

"Allah kimseyi vatansız ve yurtsuz etmesin. Yurdundan olan her gün ağlar. 28 yıllık özlemin bitmesi büyük bir zaferdir." diyen Rüstemli, 28 yıldır ülke topraklarının işgal altında olmasına rağmen kimsenin sesini çıkarmadığını, sadece Türkiye'nin bu konuyu dile getirdiğini söyledi.

- "Güzel şeylerin olacağına inanıyorum"

Azerbaycan tarihi açısından en önemli dönemlerden birinin yaşandığını ifade eden Rüstemli, şunları kaydetti:

"Azerbaycan, Ermenistan'ın köyünü işgal etseydi kıyameti koparırlardı. İnşallah 1 milyondan fazla kaçkınımız yerlerine ve yurtlarına dönecek. Bundan sonra güzel günler olacaktır. 28 yıl sonra bu özlem bitti. Karabağ, Azerbaycan'dır. Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliği. Bir millet iki devletiz. Önemli olan Nahçıvan ile Azerbaycan arasında koridorun olmasıydı. Bundan sonra Türkiye'den kara yoluyla Bakü'ye hatta Moskova'ya kadar gidilebilecektir."



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