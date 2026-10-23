  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
23 Ekim 2016: Enver Baytan'ın vefatı (İlahiyatçı, Âlim) ABD’den İsrail’e Türkiye uyarısı: Sabrımız tükeniyor! Resmen iç savaş istiyor! Özgür Özel’den sokak kışkırtması! İşte alkolün sonu: 420 bin lira ceza, kaza ve karakol MSB değerlendirdi: Dört ülkeden beş hedef! Özgür Özel ve ekibine kötü haber! Kılıçdaroğlu 'fezleke' ile vurdu! İngiltere hükümeti uyardı! Gıda ve su stoku yapın Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede Yemen ordusu: Husilere 24 saatte 780 saldırı düzenlendi Fon soruşturmalarında çok sayıda tutuklama
Dünya Somali asıllı vekil iddiaları reddediyor: trump omar’a kafayı taktı
Dünya

Somali asıllı vekil iddiaları reddediyor: trump omar’a kafayı taktı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Somali asıllı vekil iddiaları reddediyor: trump omar’a kafayı taktı

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar’ın gerçek adının “Ilhan Nur Said Elmi” olduğunu öne sürerek istifa etmesi gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın gerçek isminin "Ilhan Nur Said Elmi" olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

ABD'de 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Trump yönetimi ile Omar arasındaki tartışmalar hız kaybetmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın adının aslında "Ilhan Nur Said Elmi" olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Omar'ı, 2018'de Kongreye seçilmesinin ardından ettiği yeminde "sahte" bir isim kullanmakla suçlayan Trump, "Sanırım Kongreden derhal istifa etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump daha önce de göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddia edilen Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Omar'ın "hapse girebileceğini" belirtmişti.

 

- Omar'a ilişkin iddialar kapsamında soruşturma

Ekim ayı başında federal ajanlar, resmi belgelerdeki sahte beyanlar ve evrakta usulsüzlük iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında Omar'ın evinde arama yapmış ve bazı kişisel eşyalarına el koymuştu.

Soruşturmada, Omar'ın 2000 yılında vatandaşlık aldığında yaşına ilişkin yanlış beyanda bulunduğu iddia ediliyor.

2019 yılında ülkenin ilk Somali asıllı Amerikalı milletvekili olarak ABD Temsilciler Meclisine giren Omar, bu hususta herhangi bir suçu olduğunu kesin bir dille reddediyor.

Omar, 1995 yılında 12 yaşındayken ABD'ye geldiğini, 17 yaşında ise vatandaşlığa kabul edildiğini ifade ediyor.

Beyaz Saray duyurdu! Trump imzayı attı
Beyaz Saray duyurdu! Trump imzayı attı

Dünya

Beyaz Saray duyurdu! Trump imzayı attı

Trump’tan İran mesajı: Belki biraz daha ileri gidebiliriz
Trump’tan İran mesajı: Belki biraz daha ileri gidebiliriz

Dünya

Trump’tan İran mesajı: Belki biraz daha ileri gidebiliriz

Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede
Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede

Dünya

Trump’tan petrol kapasitesi için acil adım: Savunma Üretim Yasası devrede

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!
Gündem

Öğrenince ‘Beni günaha sokmayın’ diyerek sinirlenmiş! Yıldız Tilbe faiz parasını garibanlara dağıtmış!

Televizyoncu Seray Sever, Yıldız Tilbe'nin bankadaki milyonlarının haberi olmadan faize yatırıldığını öğrenince ‘Beni günaha sokuyorsunuz’ d..
Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!
Gündem

Tarihi konuşmayla Meclis'i sallamıştı Mehmet Ali Çelebi milliyetçiliğin ve yerli duruşun özünü Meclis kürsüsünden haykırdı!

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi ve coşkulu konuşmayla emperyalist odaklara ve yerli işbi..
Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan seçim açıklaması: Ülke yangın yeri! Ne erken seçimi? Hangi gerekçeyle yapacaksınız!

Televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23