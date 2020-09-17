Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'u öldürdüğü gerekçesiyle biri tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Gozal Damirov, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.



Tutuksuz sanık Barış Aslan ile tarafların avukatları da duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme başkanı, 2 tanığın celse arasında ifade verdiğini söyledi.



Celse arasında ifade veren tanık Ferman Guliyev, Etimad İsmayilov’un yanında çalıştığını, Sanık Gozal Damirov ile Etimad İsmayilov’un aralarında bir tartışmaya tanık olmadığını ve olay günü ofise gittiğinde silah sesi sesi duyduğunu ve sanığın elinde silah gördüğünü söyledi.



Tanık Guliyev, 26 temmuz 2018’de maktul tarafından sanığın elinin kesilmesiyle ilgili bir olaya şahit olmadığını, ayrıca sanığın elinin kesilmesiyle ilgili hiçbir olaya tanıklık etmediğini belirtti.



Celse arasında dinlenen bir diğer tanık Zahur İsaev de maktul ile sanığın bir kavgasına şahit olmadığını aktardı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Mustafa Cankat Aytek de sanık ile maktulü tanıdığını, Etimad İsmayilov ile komşu olduklarını belirterek, "Aralarında anlaşamayacakları durum yoktu, tartışma görmedim. Sanığın elinde bir gün sargı vardı. Kendisine sordum, ‘bir şey mi oldu’ diye. Akşam içki içtiğini yanlışlıkla buzu kırarken kıracakla kendisine zarar verdiğini söyledi. Bizim üçümüzün yapmayı planladığı işlerimiz vardı. Olay için hiçbir sebep yoktu." ifadelerini kullandı.

Sanık Gozal Damirov, tanık beyanlarını reddetti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasını hazırlamak için dosyanın kendisine gönderilmesini ve tutuklu sanık Damirov'un tutukluluğunun devamına karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Damirov’un tutukluluğunun devamına ve mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.



Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi



- İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin sanık Gozal Damirov'un "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



İddianamede, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

