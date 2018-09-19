Azerbaycanlı iş adamına saldırı! Hayatını kaybetti
Azerbaycanlı iş adamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı.19 Eylül 2018 Çarşamba 22:41
Azerbaycanlı iş adamı İtimat İsmailov Florya’daki ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Başından 2 ve kalbinden 1 mermi ile yaralanan işadamı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra olay yerinden kaçan Gözel Damirov isimli şüphelinin yakalanması için polis operasyonlara başladı.
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