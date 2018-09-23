Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un öldürülmesine ilişkin 2 tutuklama
Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gözal D. ve şoförü Barış A. tutuklanarak cezaevine konuldu23 Eylül 2018 Pazar 22:33
Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gözal D. ve şoförü Barış A. tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin hakimlik sorgusu sona erdi.
Nöbetçi hakimlik, Gözal D. ve Barış A'nın tutuklanmasına karar verdi.
Etimat İsmailov, Bakırköy'deki ofisinde öldürülmüş, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediği ileri sürülen Gözal D. ve şoförü Barış A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.
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