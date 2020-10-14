Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Yükseköğretim Kurulu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013-2014 öğretim döneminde 6 bin 901 olan Azerbaycanlı öğrenci sayısı 2018-2019 öğretim döneminde 19 bin 383’e yükseldi. Devlet üniversitelerinde 2013-2014’te 5 bin 934 Azerbaycanlı öğrenci eğitim alırken bunların 4 bin 819’u erkek, bin 115’i ise kızlardan oluştu. Söz konusu dönemde vakıf üniversitelerindeki 967 öğrencinin 649’unun erkek, 318’inin kızlardan oluştuğu tespit edildi.



2018-2019’da 19 bin 383 Azeri öğrenci Türkiye'yi tercih etti



2018-2019’da ise 13 bin 412’si erkek, 4 bin 291’i ise kız olmak üzere toplam 17 bin 703 Azerbaycanlı öğrenci Türkiye’deki devlet üniversitelerinde eğitim aldı. Bu dönemde bin 20’si erkek, 660’ı kızlardan oluşan bin 680 Azerbaycanlı genç ise vakıf üniversitelerini tercih etti.