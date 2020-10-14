  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye
Eğitim

Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Türkiye ve Azerbaycan arasında her alanda gelişen ilişkiler Azerbaycanlı öğrencilerin yükseköğrenim tercihlerine de yansırken, Türkiye’de eğitim alanların sayısı 5 yılda yaklaşık 3 kat arttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:20:00 -
Azerbaycanlı gençlerin yükseköğrenim rotası Türkiye

Yükseköğretim Kurulu verilerinden derlenen bilgilere göre, 2013-2014 öğretim döneminde 6 bin 901 olan Azerbaycanlı öğrenci sayısı 2018-2019 öğretim döneminde 19 bin 383’e yükseldi. Devlet üniversitelerinde 2013-2014’te 5 bin 934 Azerbaycanlı öğrenci eğitim alırken bunların 4 bin 819’u erkek, bin 115’i ise kızlardan oluştu. Söz konusu dönemde vakıf üniversitelerindeki 967 öğrencinin 649’unun erkek, 318’inin kızlardan oluştuğu tespit edildi.

2018-2019’da 19 bin 383 Azeri öğrenci Türkiye'yi tercih etti

2018-2019’da ise 13 bin 412’si erkek, 4 bin 291’i ise kız olmak üzere toplam 17 bin 703 Azerbaycanlı öğrenci Türkiye’deki devlet üniversitelerinde eğitim aldı. Bu dönemde bin 20’si erkek, 660’ı kızlardan oluşan bin 680 Azerbaycanlı genç ise vakıf üniversitelerini tercih etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar
Gündem

'Darbe' paylaşımı sonrası AYM Başkanı'ndan flaş karar

AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı skandal paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, AYM üyelerini acil toplantıya çağı..
Canlı yayında darbe tartışması
Gündem

Canlı yayında darbe tartışması

Prof. Dr. Ersan Şen ve Gazeteci Cem Küçük katıldıkları televizyon programında Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı ‘I..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay