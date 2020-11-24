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Gündem Azerbaycan’ın zaferi ABD’yi alarma geçirdi! “Rusya ve Çin bu taktiği kullanabilir”
Gündem

Azerbaycan’ın zaferi ABD’yi alarma geçirdi! “Rusya ve Çin bu taktiği kullanabilir”

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarını geri almak için karşı harekata geçerek kısa sürede büyük bir zafer elde ettiği operasyonu mercek altında aldı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronelarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:36:00 - 2020-11-24 11:54:21
Azerbaycan’ın zaferi ABD’yi alarma geçirdi! “Rusya ve Çin bu taktiği kullanabilir”

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan saldırıları sonrası işgal altındaki topraklarını geri almak için karşı harekata geçerek kısa sürede büyük bir zafer elde ettiği operasyonu mercek altında aldı. Karabağ'da keşif ve saldırı dronlarının geleneksel kuvvetlerle, yani tanklar, piyade ve topçu ile birlikte kullanılmasının yeni bir deneyim olduğu söyleniyor.

Yeni Şafak'ta yer alan haberde Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin İkinci Karabağ Savaşı'nda düşmana karşı kullandıkları taktikleri incelemeye başladı.

Kimliğini gizledi

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'ndan yüksek rütbeli bir general, kimliğinin gizli kalması kaydıyla, Karabağ'daki askeri harekatın gelecekteki savaşlarda olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmemize izin verdiğini söyledi.

Keşfin yanı sıra imha için de kullanıldı

General, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusunun sadece keşif yapmakla kalmayıp aynı zamanda dronları ve "kamikaze drone'larını" Ermeni zırhlı araçlarını hızla imha etmek için kullandığını söyledi.

Çin ve Rusya bu taktiği kullanabilir

İsmini açıklanmasını istemeyen ABD'li general 'Bu taktik, Azerbaycan ordusunun Ermeni kuvvetlerini hızla yenip ilerlemesini sağladı. Belki gelecekte Çin veya Rus orduları ABD'ye karşı savaşta benzer taktikler kullanacak. Bu nedenle, ABD ordusu bu tür bölgesel çatışmaların deneyimlerinden ders almalıdır.' dedi.

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