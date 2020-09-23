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Siyaset Azerbaycan’ın eline diken batsa Türkiye yüreğinde hisseder
Siyaset

Azerbaycan’ın eline diken batsa Türkiye yüreğinde hisseder

Ermenistan’ın tahriki ile Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesindeki gerilim, Ermeni askerlerinin düzenlediği hain saldırıda bir Azerbaycan askerinin şehit olmasıyla zirveye çıktı. Azerbaycan ordusu da bir Ermeni İHA’sını düşürdü. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Azerbaycan’ın eline batan dikeni Türkiye yüreğinde hisseder” derken Azerbaycan’da savaş sesleri yükselmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 12:18:00 - 2020-09-23 12:22:02
Azerbaycan’ın eline diken batsa Türkiye yüreğinde hisseder

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Ermenilerin Azerbaycan sınırının Tovuz bölgesine açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit olurken bölgede yaşanan son gelişmeleri Akit’e değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, “Nemesis-Taşnak-Hınçak-Asala zihniyeti ile hareket eden Ermenistan Hükümeti kendi halkını yoksulluk ve istikrarsızlığa mahkum etme pahasına BM kararlarını tanımıyor ve işgal ettiği Karabağ’dan çekilmediği gibi Tovuz bölgesine tecavüzde bulunmaya çalışıyor. Ermenistan, Azerbaycan ile Türkiye’yi birleştiren tek karayolunu da ele geçirip, iki ülkenin ortak enerji ulaştırma hatlarını ele geçirmek istiyor” dedi.

Ermenistan’ın çapı yetmez

Ermenistan’ın kendi halkına yaşattığı siyasi ve ekonomik krizi, bu türden saldırganlıklarla örtmek ve iktidarına devam etmek istediğine dikkat çeken Topçu “Cumhurbaşkanımızın, ‘Bu saldırı Ermenistan’ın çapını aşar. Amaç hem Yukarı Karabağ’da çözümü tıkamak hem de yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır. Türkiye Azerbaycan’ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir’ beyanı Türk devleti ve milletinin duruşunun net ifadesidir. Azerbaycan’ın eline batan dikeni Türk milleti yüreğinde hisseder ve gereğini bu inançla tereddüt etmeden yapmaktan geri durmaz. BM ve AB, Ermenistan’a karşı bölgenin ve dünyanın barışı için bir an evvel gerekli tavrı ortaya koymalı” ifadelerini kullandı. 

Savaş gerekli hale gelmiştir

Azerbaycan’ın efsane komutanı Ibad Hüseyinov ise “Aldığımız şehit haberi ile yüreğimiz yandı. Ermeniler tarafından yapılan bu alçak saldırı intikam duygumuzu daha da artırmıştır. Bölgede yaşanan son gelişmeler işgal edilmiş topraklarımızın yeniden kazanılması için savaşı gerekli kılmaktadır“ dedi.

Azerbaycan’ın Ermenilerle savaşa odaklandığını ifade eden Hüseyinov, “Ermenilerin ateşkes ihlali sebebi ile uzun zamandır beklediğimiz kutsal savaşımızın ayak sesleri daha yakından duyulmaya başladı” diye konuştu. Azerbaycanlı komutan sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemiz, düşmanımızı yok edebilecek bir silahlı güce sahip. Bugün yanımızda kardeşimiz Türkiye de var. Ermeniler bize kahpece saldırırken, kardeşimiz Türkiye’nin büyüklüğünü de göz önüne almalı. Biz işgal altındaki topraklarımızın kurtuluşuna hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Halkımızın ısrarlı savaş çağrısı ve devletimizin bu yönde attığı adımlar tarihi anın geldiğine işaret ediyor.

Yeni Akit Gazetesi

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