Azerbaycan'ın bulup yardım ettiği Ermeni kadına Ermenistan'da işkence!

Ermenistan'ın işgalci ve sivil düşmanı politikalarından Ermeni halkı da nasibini alıyor.

Kardeş Azerbaycan'ın cephe hattı gerisindeki sivil yerleşim yerlerine terör saldırıları düzenleyerek onlarca sivili katleden Ermenistan'ın, geride kalıp Azerbaycan askerlerinin yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına da işkence yaptığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin çekilirken geride bıraktığı 85 yaşındaki Ermeni kadın Evgenia Babayan, Azerbaycan askerlerince bulundu ve gerekli bütün yardımlar ile destek sağlandı.

Babayan, gerekli destek ve yardımdan sonra, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu'nun insani desteğiyle Ermenistan'a iade edildi.

Azerbaycan aleyhinde konuşması için işkence

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Babayan'ın Ermenistan'da işkenceye maruz kaldığını açıkladı.

Hacıyev, "Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Rusya Federasyonu'nun insani desteğiyle Ermenistan'a iade edilen 85 yaşındaki Evgenia Babayan'ın, Ermenistan'da psikolojik ve fiziksel işkenceye maruz kalması ciddi bir üzüntü ve endişe kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan medyasında yer alan haberlere göre, Ermenice yayınlanan videoda, yaşlı kadının önceden hazırlanmış bir metni zorla okumak zorunda kalıyor.

Hacıyev'in açıklamasında, alınan bilgiye göre, kadının yakın akrabalarının da Ermeni Özel Servisleri tarafından yürütülen soruşturmaya dahil edildiği bildirildi.

Kaynak: star.com.tr