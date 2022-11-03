Azerbaycan’ı TOGG heyecanı sardı

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın banttan inen ilk araca binerek seri üretimine start verdiği yerli ve milli Togg otomobil markası, kardeş ülke Azerbaycan’da da heyecanla bekleniyor.

Akit’e konuşan Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov, Togg otomobillerinin Azerbaycan yollarında dolaşacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seri üretimini başlattığı Togg tüm Türk dünyasının gururu olacak. Togg gelişen Türkiye’nin dünyaya sunduğu gerçek bir Türk markası olacak” dedi. Stratejist Elnur Eltürk de, “Togg ne kadar kardeş Türkiye için yerli ve milli ise bizler için de yerli ve millidir. Tüm Türk dünyasının büyük bir ilgiyle sahip çıkacağı Togg markası, dünyada büyük başarı yakalayacaktır” görüşünü dile getirdi.

TOGG gerçek bir Türk markası

Yerli ve milli Togg otomobil markası, kardeş ülke Azerbaycan’da da heyecanla bekleniyor. Akit’e konuşan Missiya Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov, Togg otomobillerinin Azerbaycan yollarında dolaşacağı günleri sabırsızlıkla beklediklerini belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda seri üretimini başlattığı Togg tüm Türk dünyasının gururu olacak. Togg, Azerbaycan’da büyük merak ve ilgiyle karşılandı. Azerbaycanlılar, kardeş Türkiye’nin ürettiği otomobilleri görmek için can atıyor. Togg gelişen Türkiye’nin dünyaya sunduğu gerçek bir Türk markası olacak. Modern çağımızda, Türkiye'nin dünya siyasetindeki konumu, güçlü temelleri ve etkisi olan güçlü bir devlet olarak geleceğin haritasını belirleyenlerden biridir, her birimizde bir gurur duygusu yaratır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin nice başarılara imza atacağına ve büyük hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz” dedi.

TOGG Bizim için de yerli ve milli marka

Türk Aksakallılar Birliği (TAİB) Genel Başkan Yardımcısı Stratejist Elnur Eltürk de, “Togg ne kadar kardeş Türkiye için yerli ve milli ise bizler için de yerli ve millidir. Tüm Türk dünyasının büyük bir ilgiyle sahip çıkacağı Togg markası, dünyada büyük başarı yakalayacaktır. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde son yıllarda büyük atılımlar gerçekleştirerek çağ atladı. Bütün Türk dünyasının gözü Türkiye’de. Türkiye’nin gelişimi dünya Türklerine de örnek ve moral oluyor. Türk dünyasındaki azim ve güven, Türkiye sayesinde her geçen gün daha da artıyor. Savunma sanayinde büyük markalar çıkaran kardeş Türkiye’nin en stratejik sektörlerden biri olan otomotiv sektöründe de dünyaya damgasını vurması hepimizi çok sevindirecek ve bizlere de motivasyon olacaktır” görüşünü dile getirdi.