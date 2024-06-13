Azerbaycan'dan ve İran ülkesinden ortak askeri tatbikat! Askerleri: Mevzilerine ateş açtı! Gövde gösterisi

İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti, iki ülke arasında varılan anlaşma doğrultusunda eş zamanlı askeri tatbikat düzenledi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İran Ordusu'ndan Tuğgeneral Karim Çeşak, askeri tatbikatın terörle mücadele ve Aras Barajı'nın güvenliğini sağlanmak amacıyla yapıldığını söyledi.

Tuğgeneral Karim Çeşak, Batı Azerbaycan eyaletinde gerçekleşen bir günlük tatbikatın dost ve komşu ülkeler için barış ve dostluk mesajı verdiğini kaydetti.

Daha önce Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun 13 Haziran'da Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde tatbikat yapacağı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ile İran arasında varılan anlaşma doğrultusunda İran ordusunun da kendi ülkelerinde eş zamanlı olarak tatbikat gerçekleştireceği kaydedildi.

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Her iki ülkede düzenlenecek tatbikatlarda, stratejik yapılar ve ulaşım hatlarının olası sabotaj faaliyetlerinden korunmasına yönelik çeşitli görevlerin koordineli şekilde yerine getirileceği ifade edildi.