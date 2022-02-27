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Dünya Azerbaycan'dan Ukrayna için yeni karar! Rusya çılgına dönecek
Dünya

Azerbaycan'dan Ukrayna için yeni karar! Rusya çılgına dönecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz devam ederken Azerbaycan, Kiev yönetimine yakıt desteği sağlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 08:21:00 -
Azerbaycan'dan Ukrayna için yeni karar! Rusya çılgına dönecek

Ukrayna, Azerbaycan'ın yakıt desteği sağlayacağını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Azerbaycan'ın ülkeye yakıt desteği yapacağı açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın iyi dostu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile konuştum, ülkemizdeki petrol yetersizliğini anlattım. Ancak şimdi böyle bir sorunumuz olmayacak" ifadeleriyle petrol ürünleri sıkıntısını Azerbaycan ile çözdüğünü duyurdu.

Öte yandan Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisine, Rusya ile müzakerede aracılık teklifi sunduklarını da açıklamış ve bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.

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Yorumlar

Eyüp

Uluslararası ilişkilerde hangi devletin nerede durduğunu asla bilemezsiniz. Her ülke çıkarı neyi gerektiriyorsa o tarafa kayabilir. Daha dün aliyev ukrayna işgaline karşı rusların yanındayken bugün petrol veriyorlar. Rusya kadar abd Avrupa ve nato da puşttur.
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Boş yere savaşa girip ölmeyen türk.. Yahudi kırdırması oyunu için savaşa girmeyen türk

yav he he, onla da imzayı at da görelim
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